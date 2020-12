Carles Puyol estime que Messi "peut jouer encore 3 ou 4 ans à ce niveau"

Ancien coéquipier de l’Argentin au Barça, Puyol estime que le talent n’a pas seulement suffi à Messi pour durer.

Lionel Messi est capable de jouer au plus haut niveau pendant encore «trois ou quatre ans», selon l'ancien coéquipier du capitaine de Barcelone Carles Puyol.

Messi, qui a dépassé le record de buts de Pelé pour un club lorsqu'il a marqué sa 644eme réalisation pour Barcelone contre Valladolid mardi, a connu un succès phénoménal au cours de sa carrière au Camp Nou.

L'international argentin a remporté la à dix reprises, la Copa del Rey six fois et a remporté quatre fois la Ligue des Champions. Sur le plan individuel, il a remporté le Ballon d’Or à six reprises et a fini sept fois meilleur buteur de la .

Bien que son avenir à Barcelone soit actuellement incertain, son contrat expirant à la fin de la saison, Messi reste le maître à jouer du Barça et bon nombre espère le voir continuer en Catalogne.

"Il a maintenant 33 ans et prend soin de lui-même", a déclaré Puyol à Goal, dans le cadre de la célébration par Budweiser du 644eme but record de Messi pour Barcelone.

"Il est motivé et impatient, et je pense qu'il a encore trois ou quatre ans à ce niveau s'il a la chance de ne pas avoir de blessures graves et s'il continue à jouer avec le même désir de s'améliorer et de continuer à gagner, avec cette motivation. Je pense que nous avons encore Leo pendant un moment."

Réfléchissant à ce qui a permis à Messi de continuer à performer à un niveau aussi élevé pendant quinze ans, Puyol a déclaré: «Je suis sûr que le talent ne suffit pas. Il faut du talent, bien sûr, mais aussi du travail et du dévouement, un désir d'apprendre et d'être motivé pour relever de nouveaux défis chaque jour. Nous l'avons vu en Messi. »

"Il n'est plus le même joueur aujourd'hui qu'il l'était à ses débuts. Il ajoute des records et s'améliore, c'est un joueur très complet qui sait rythmer le jeu, marquer des coups francs, des buts, donner des passes décisives. Il fait pratiquement tout!"

"Au début, il était très bon, mais il était un de ces joueurs à qui vous donnez le ballon et qui fait la différence avec son talent individuel."

"Il était déjà très bon [à son jeune âge], mais au fil des ans, il est devenu un joueur encore plus impressionnant, le meilleur de tous les temps."

Puyol était le capitaine du Barça lorsque Messi a fait ses débuts en équipe première en Liga en tant que remplaçant contre l' en octobre 2004 et l'ancien défenseur a rappelé ses premières impressions sur l'attaquant après son passage à La Masia.

"Je savais que c'était un très bon joueur, a déclaré Puyol, qui a pris sa retraite en 2014. J'ai eu la chance de sortir de l'académie et vous êtes toujours au courant des joueurs qui montent pour que vous puissiez essayer de les aider."

"Quand il est arrivé, il a montré qu'il était un très bon joueur, mais même ceux qui lui faisaient le plus confiance n'auraient pas pu imaginer ce qu'il est devenu."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il pensait que Messi allait être le "meilleur des meilleurs", Puyol a répondu: "Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il l'a montré pendant de nombreuses années et ce n'est pas facile."

"Je ne sais pas depuis combien d’années il est déjà à ce niveau, peut-être 13 ou 14 ans, et c’est très difficile à faire."