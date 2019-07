CAN - Le programme et calendrier des quarts de finale

Après des huitièmes de finale intenses, place aux quarts de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputeront ce mercredi et ce jeudi.

Après la qualification aux tirs au but de la face au lundi soir (1-1, 5-4 t.a.b.), on connaît désormais l'intégralité des affiches pour les quarts de finale de la . Si l'on ne retrouve pas certains favoris annoncés comme le , l'Égypte ou le Cameroun, le programme reste très alléchant avec notamment un choc entre l' et la .

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations



Côte d'Ivoire Algérie

Tunisie







Qui voyez vous aller jusqu'au bout ? pic.twitter.com/o6knSxjY6P — Goal (@GoalFrance) 9 juillet 2019

Les Fennecs et les Éléphants se sont affrontés à de nombreuses reprises ces dernières années sur le plan continental. Il y a eu notamment le quart de finale 2015 en Équatoriale et le succès 3-1 de l'équipe ivoirienne, alors dirigée par Hervé Renard.

Pour le reste des affiches, on peut supposer que le Sénégal, le Nigeria et la Tunisie partent favoris par leur expérience et leur vécu dans la compétition, mais dans cette CAN 2019 pleine de surprises et de rebondissements, il faut rester prudent. Les demi-finales auront lieu le dimanche 14 juillet, à 18h et 21h.

À propos du dernier carré, le vainqueur de Sénégal-Bénin affrontera celui de Nigeria-Afrique du Sud tandis que l'équipe sortante d'Algérie-Côte d'Ivoire croisera la route de la sélection qui triomphera de Madagascar-Tunisie.

Le programme, le calendrier et les horaires des quarts de la CAN