CAN : l'arbitre de Mali-Tunisie sort du silence

Il y a trois semaines, une situation complètement incroyable s'était produite en fin de rencontre à la CAN entre la Tunisie et le Mali. Alors que le Mali menait 1-0 grâce à un penalty de Koné, M.Sikazwe, arbitre de la rencontre, sifflait une première fois la fin du match dès la 86e minute. Après avoir vu son erreur, il avait relancé le jeu, avant de l'interrompre définitivement alors que le chronomètre affichait cette fois 89:43. Incompréhensible...

Janny Sikazwe donne sa version

Une situation qui a causé beaucoup de confusion, y compris chez les joueurs maliens, malgré la satisfaction d'avoir remporté le match. Beaucoup de voix se sont élevées pour contester cet arbitrage jugé désastreux. Ce mardi, Janny Sikazwe, l'arbitre de la rencontre, est sorti du silence pour expliquer les raisons de cette fin de match totalement surréaliste.

Il avait été victime d'une insolation. "J’ai commencé à perdre mes repères. J’étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n’entendais plus mes assistants qui m’ont dit qu’ils essayaient de me joindre, de m’aider car ils voyaient que quelque chose n’allait pas. Je n’ai même pas eu l’impression qu’ils me parlaient. Je n’en ai aucun souvenir", a ainsi raconté l'officiel dans les colonnes de L’Equipe, qui précise aussi avoir échappé de peu au coma.

"J’aurais pu rentrer dans un cercueil"

"J’étais dans mon monde, coupé de mes assistants. Même aujourd’hui, je ne vois toujours pas. Ils m’ont certainement parlé mais ça ne connectait pas. Ils ont appelé ça un coup de chaud mais ça aurait pu être bien plus grave. À 5 minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m’ont-ils dit à l’hôpital. J’aurais pu rentrer dans un cercueil", a-t-il ajouté. Heureusement, rien de grave n'est survenu ce jour-là. Si tout le monde est en bonne santé, la frustration de l'équipe tunisienne est légitime. Voilà qui aura le mérite de l'apaiser un peu.