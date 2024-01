CAN 2023 : Le gros tacle de Daniel Riolo après l’élimination de l’Algérie

L’Algérie, pour la deuxième fois consécutive, est éliminée au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations. Daniel Riolo tacle sévèrement les Verts.

Plus rien ne va pour Djamel Belmadi et son groupe sur le continent. Sur le toit de l’Afrique en 2019 en Egypte, l’Algérie est en déclin depuis. Les Guerriers du désert ont été éliminés au premier tour de la Coupe d’Afrique 2021 jouée au Cameroun en 2022. Eliminée par le Cameroun lors des barrages pour le Mondial 2022, l’Algérie a essuyé une autre déroute, ce mardi. Ceci avec l’élimination au 1er tour de la CAN en Côte d’Ivoire.

Belmadi et ses joueurs attaqués à l’hôtel

La défaite (1-0) contre la Mauritanie en troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2023 passe très mal chez les supporters algériens. Si un supporter est allé jusqu’à traiter Djamel Belmadi de "racaille", d’autres sont allés s’en prendre au technicien algérien à l’hôtel où sont logés les Verts. Ceci après la défaite du mardi soir au Stade de Bouaké.

Ils étaient plusieurs supporters algériens qui étaient allés attendre leurs joueurs devant leur hôtel pour leur notifier leur mécontentement. Ceux-ci ont tenté d’entrer dans l’établissement pour en découdre avec la délégation algérienne. Les supporters ont réclamé la démission de leur sélectionneur national, Djamel Belmadi. Des « Belmadi, dégage » ont été scandés devant l’hôtel. Par la suite, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, est allé à leur rencontre.

L'article continue ci-dessous

Riolo allume Belmadi et sa troupe

Journaliste et chroniqueur sur RMC Sport, Daniel Riolo a donné son avis sur cette élimination précoce de la sélection nationale d’Algérie. A l’en croire, le groupe algérien est au bout du chemin.

« Ils sont finis. On n’ouvre pas les yeux sur le fait que beaucoup de joueurs sont complètement finis dans cette équipe. Belmadi est certainement responsable. Il a essayé de renouveler, mais il n’a pas de bons joueurs pour renouveler. Lui et son groupe sont au bout du chemin. Celui qui surnage, Ounas, c’est encore un petit joueur. En France, beaucoup de joueurs s’enthousiasment sur Ounas. Mais c’est un remplaçant en Ligue 1. Belaïli, c’est un mec ultra surcoté. Slimani, il est venu avec son frigo », a commencé Riolo, avant d’ajouter.

GOAL/Getty

« Ce n’est la faute de personne si ce n’est à eux-mêmes, à leur médiocrité, à un coach qui est au bout du rouleau complet. (…) Les coachs au bout du rouleau, on le voit souvent dans l’attitude. Dans la façon dont ils sont, leur allure, comment ils sont habillés. (…) Il est presque un peu délabré… Je pense que tout à ça a une signification depuis leur victoire en 2019. C’est une décrépitude. Là, c’est un fiasco total pour cette sélection », a poursuivi Daniel Riolo pour conclure.