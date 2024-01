"On a un coach racaille", un supporter algérien se paie Belmadi après l’élimination

Djamel Belmadi, c’est le nom qui sonne très mauvais aux oreilles des Algériens résidents et de la diaspora en ce moment.

L’élimination de l’Algérie passe très mal et en Algérie et en dehors du pays. Les Algériens sont très mécontents de leur sélectionneur national, Djamel Belmadi qu’ils traitent de tout nom. L’ancien milieu de terrain des Verts, qui aurait annoncé sa démission à ses joueurs, est attaqué par plusieurs supporters.

Belmadi détruit la santé mentale des Algériens

Après l’élimination au premier tour de la dernière édition de la CAN jouée au Cameroun, et la non-qualification au Mondial Qatar 2022, Djamel Belmadi venait de subir sa troisième déroute à la tête de la sélection algérienne. En effet, les Verts ont perdu (1-0) contre la Mauritanie, mardi, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Avec cette défaite, l’Algérie quitte la compétition avec seulement 2 points, donc éliminée.

Mécontent de l’élimination de sa nation, un supporter de l’équipe d’Algérie témoigne sa tristesse et sa colère dans l’After Foot, ce mardi soir sur RMC. « Demain (mercredi, Ndlr), je ne vais pas au travail, parce que là je ne suis pas bien. Je crois que tous les Algériens ne sont pas bien, que cela soit de Marseille, de Lyon, de toute la France », a commencé le supporter.

"On a un coach racaille"

Par ailleurs, le supporter algérien s’en prend sérieusement au sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, qui ne fait que se plaindre de l’arbitrage au lieu de se concentrer sur le jeu. Toutefois, il jette des fleurs aux joueurs qu’il ne voit pas au niveau des Verts, de même que le sélectionneur mauritanien qu’il estime être très sérieux.

« C’est une honte. On a joué contre des joueurs de National 2, National 3. On a joué contre des boulangers, des pâtissiers, mais au moins ils ont mouillé le maillot. Ils ont eu un jeu cohérent avec un coach sérieux (Amir Abdou). Il avait fait un bon parcours avec les Comores. Nous, on se voit trop beaux depuis des années. On a un coach racaille, qui se prend pour je ne sais qui, qui est sur le bord du terrain et qui n’arrête pas de se chamailler avec lui-même, avec l’arbitre », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la santé de Belmadi, ce supporter ironise : « Franchement, j’ai peur pour sa santé. Quand on voit sur le bord de la touche, on a l’impression qu’il va faire un AVC. Lui, ses excuses, c’est toujours la température, là on a joué le soir, c’est le climat, la pelouse (...) Même pas fichus de gagner un match contre le Burkina, l’Angola, la Mauritanie. La dernière fois il nous l'a faite à l’envers en disant 'c’est le peuple qui veut que je reste sélectionneur’. Là, non, tu ne nous la fais pas ».