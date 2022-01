CAN 2022 - Sénégal-Zimbabwe : Aliou Cissé et Sadio Mané soulagés

Pour son entrée dans la CAN 2022, le Sénégal a souffert pour battre le Zimbabwe. Les Lions de la Téranga se sont imposés 1-0 grâce à un but de Sadio Mané sur penalty au bout du temps additionnel (90+4e).

Après la rencontre, le soulagement régnait dans les rangs sénégalais comme l'ont expliqué Sadio Mané et Aliou Cissé aux micros des journalistes.

Sadio Mané, attaquant du Sénégal

« On s'attendait tout le temps à ce genre de match, vous savez aussi ce n'est pas évident avec le soleil et physiquement je pense aussi que l'équipe du Sénégal a subi un peu. On n'a pas de matches amicaux (avant la compétition, n.d.l.r.) et ça ne nous a pas aidés. Ce n'est pas une excuse mais vous savez c'est le premier match et on a gagné finalement, c'est le plus important pour nous. »

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

« Je voudrais féliciter le Zimbabwe qui a été bien accrocheur, qui n'a rien lâché. Mais je pense qu'en première période on a eu des opportunités de tuer le match mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons manqué un peu de réalisme, d'efficacité. La deuxième période ça a été beaucoup plus équilibré mais on n'a jamais abdiqué et c'est dans la douleur qu'on a pu avoir ces trois points. Et je pense que c'est salvateur car cette CAN-là sera une CAN difficile ou chaque match sera difficile et chaque équipe vient ici en étant prête et bien organisée. »

Le Sénégal jouera son deuxième match le vendredi 14 janvier contre la Guinée (une nouvelle fois à 14h00) puis son troisième et dernier match de la phase de groupes le mardi 18 janvier face au Malawi (à 17h00).