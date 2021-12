CAN 2022 : Le Cameroun dévoile sa liste des 28 avec 8 joueurs de Ligue 1

On ne sait toujours pas si la CAN 2022 (9 janvier-6 février) aura lieu et si oui, dans quel pays (le Cameroun pourrait être remplacé par le Qatar) mais cela n'a pas empêché le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição de dévoiler la liste des 28 joueurs retenus pour le grand rendez-vous africain.

Sans surprise, on retrouve de nombreux pensionnaires de la Ligue 1 : Stéphane Bahoken (Angers SCO), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Ignatius Ganago (Lens), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (ASSE), Junior Onana (Bordeaux), Ambroise Oyongo (Montpellier) et Karl Toko-Ekambi (Lyon).

D'anciens joueurs de la Ligue 1 ont également été sélectionné comme Zambo-Anguissa, James Léa-Siliki, Vincent Aboubakar, Clinton N'Jie et bien évidemment, le célèbre Eric-Maxim Choupo-Moting.

« Nous n'avons qu'un seul chemin : gagner, gagner et gagner. C'est ce qu'on m'a mis sur la table quand j'ai signé mon contrat : arriver au moins en finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l'équipe pour la prochaine Coupe du monde (n.d.l.r. : via les barrages prévus en mars). Nous sentons bien que le peuple et l'historique du Cameroun nous y obligent. Cela place la barre assez haut, mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs », a déclaré Antonio Conceição.

La liste des 28 camerounais pour la CAN 2022

1. OMOSSOLA SIMON / Gardien / AS VITA CLUB (RDC)

2. EPASSY DEVIS / Gardien / OFI CRETE (GRE)

3. EFALA KOMGUEP JEAN / Gardien / AKWA UNIT. FOOTBALL (NGA)

4. ONANA ANDRÉ / Gardien / AJAX (PBS)

5. FAI COLLINS / Défenseur / ST. LIEGE (BEL)

6. MBAIZO OLIVIER / Défenseur / UNION PHILADELPHIA (USA)

7. NGADEU MICHAEL / Défenseur / LA GANTOISE (BEL)

8. CASTELLETTO J.C. / Défenseur / F.C. NANTES (FRA)

9. MOUKOUDI HAROLD / Défenseur / AS ST. ETIENNE (FRA)

10. ONGUENE JEROME / Défenseur / RB SALZBOURG (AUT)

11. TOLO NOUHOU / Défenseur / SEATTLE SOUNDERS (USA)

12. OYONGO AMBROISE / Défenseur / MONTPELLIER (FRA)

13. EBOSSE ENZO / Défenseur / ANGERS (FRA)

14. ONANA JEAN / Milieu / BORDEAUX (FRA)

15. OUM GOUET SAMUEL / Milieu / MALINES (BEL)

16. ZAMBO ANGUISSA A.F. / Milieu / NAPLES (ITA)

17. HONGLA MARTIN / Milieu / HELLAS VERONE (ITA)

18. KUNDE MALONG PIERRE / Milieu / OLYMPIACOS (GRE)

19. LEA SILIKI JAMES / Milieu / MIDDLESBROUGH (ANG)

20. NEYOU YVAN / Milieu / AS ST. ETIENNE (FRA)

21. ABOUBAKAR VINCENT / Attaquant / Al NASR (KSA)

22. BAHOKEN STEPHANE / Attaquant / ANGERS (FRA)

23. CHOUPO-MOTING E.M. / Attaquant / BAYERN MUNICH (ALL)

24. MOUMI NGAMALEU / Attaquant / YOUNG BOYS (SUI)

25. GANAGO IGNATIUS / Attaquant / LENS (FRA)

26. BASSOGOG CHRISTIAN / Attaquant / SHANGHAI SHENHUA (CHN)

27. TOKO EKAMBI KARL / Attaquant / OL. LYONNAIS (FRA)

28. N'JIE CLINTON / Attaquant / D. MOSCOU (RUS)