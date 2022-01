CAN 2021 : "Hakimi et Alexander-Arnold, les meilleurs latéraux du monde" pour Vahid Halilhodzic

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, estime que la star des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, est l'un des deux meilleurs latéraux droits au monde, seul Trent Alexander-Arnold de Liverpool pouvant rivaliser avec lui pour le titre de meilleur à son poste.

Hakimi est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en cours, après avoir marqué un coup franc sensationnel de 35 mètres pour battre le Malawi lors de la victoire du Maroc en huitième de finale mardi.

Ce but est intervenu après une frappe sur coup de pied arrêté presque identique de la part du joueur du PSG lors du match nul 2-2 des Nord-Africains contre le Gabon en phase de groupes, ce qui a incité Halilhodzic à célébrer l'impact du latéral du Paris Saint-Germain.

Hakimi prend ses responsabilités

"Vous pouvez voir que ce garçon est l'un des meilleurs talents, et l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste", a déclaré Halilhodzic à GOAL. "Lui et Trent Alexander-Arnold sont les deux meilleurs latéraux du monde."

"Les buts qu'il a marqués la dernière fois et ce soir, sont fantastiques, et on ne voit pas toujours ce genre de choses."

"Félicitons-le pour cela, et pour avoir mis ses talents à la disposition de l'équipe - tout le monde ne le fait pas."

Le défenseur latéral a commencé la Coupe des Nations lentement avec une prestation compliquée lors de l'ouverture des Lions contre le Ghana, et a eu du mal à s'imposer pendant une première mi-temps frustrante contre les Comores lors du deuxième match du Maroc, avant qu'Halilhodzic n'intervienne.

"Nous avons une relation assez particulière, et je lui parle beaucoup - après la première mi-temps contre les Comores, je n'étais pas content, et je l'ai persécuté à la mi-temps."

"En deuxième mi-temps, c'était un Hakimi de classe mondiale, et il a continué comme ça, ne faisant que s'améliorer pour nous."

Hakimi attend le déclic au PSG

Le but d'Hakimi contre le Gabon a permis au Maroc d'obtenir un match nul 2-2 et de prendre la tête du Groupe C devant les Panthères, ce qui lui a permis de s'imposer mardi en huitième de finale contre le Malawi, où des buts de Youssef En-Nesyri et d'Hakimi ont répondu à l'ouverture du score de Gabadinho Mhango.

Halilhodzic a également loué les qualités de leader du défenseur latéral et son désir croissant de prendre l'initiative pour les Marocains et de les sortir de situations délicates lors de leurs deux derniers matches.

"Il était critiqué par les supporters marocains qui voulaient qu'il dirige davantage, alors j'ai eu de nombreuses discussions avec lui, lui demandant de prendre des responsabilités", a conclu le coach bosniaque. "C'est un gamin de 22 ans mais il a une énorme marge de progression, tellement de potentiel."

"C'est un garçon important maintenant, un des leaders, et une fois de plus, c'est notre phénomène Achraf qui a marqué un but magnifique et montré son talent exceptionnel."

Le Maroc est maintenant qualifié pour un quart de finale à Yaoundé contre l'Égypte ou la Côte d'Ivoire, qui se rencontrent à Douala mercredi dans le dernier huitième de finale.