CAN 2019 - Ouganda - Sénégal (0-1) - Le Sénégal file en quarts grâce à Mané

La star de Liverpool a encore vécu une drôle de soirée qui s'est bien terminée, ce vendredi, en 8e de finale de la CAN contre l'Ouganda (0-1).

Sadio Mané crève l'écran, ce n'est pas une surprise. Mais la star du ne s'attendait certainement pas à prendre cette facheuse habitude de manquer des penalties. C'est ce qu'il lui était arrivé lors du dernier match de la phase de poules contre le Kenya (3-0), avant qu'il n'en marque un en seconde période, et le cas s'est encore produit ce vendredi en huitième, contre une équipe d'Ougenda décomplexée. Il faudrait quand même pas que ça dure - surtout dans cette phase à élimination directe où une séance de tirs aux buts est possible... Cela ressemblerait à un caillou dans sa chaussure.

Pour le reste, l'attaquant de a fait le métier, puisque c'est lui qui a inscrit l'unique but de ce huitième de finale âpre et indécis. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir les Lions de la Teranga passer devant. Sur une perte de balle au milieu, les hommes d'Aliou Cissé ont enclenché un contre parfait que leur leader offensif a conclu d'une frappe croisée (0-1, 15e).

Le Sénégal a plutôt bien géré son affaire par la suite, même s'il aurait pu faire le break par le même Mané, donc. Les Lions ont tenu le ballon dans des proportions notables, mais l'Ouganda n'a pas à rougir de cette défaite pour autant puisque cette bien la sélection lusophone qui a le plus frappé au but (7 tirs dont 3 cadrés, contre 5 frappes et 2 cadrées pour le Sénégal).

Malgré ces bonnes intentions, l'Ouganda n'a pas pu refaire surface et le Sénégal est parvenu à gérer ce court mais précieux avantage jusqu'au bout.