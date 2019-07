CAN 2019, ça passe pour le Mali et la Tunisie

La grande et finale explication du groupe E a eu lieu ce mardi soir avec Angola-Mali et Mauritanie-Tunisie.

Après deux premiers matches soldés par deux matches nuls, les Tunisiens vouaient signer un premier succès dans cette CAN histoire de se rassurer et d'accessoirement se qualifier pour le tour suivant. Forte d'une qualification historique pour le tournoi continental, la voulait continuer à rêver.

Haidara marque pour le

La Mauritanie, qui n'avait rien à perdre, ne fait aucun complexe et dès la 4e minute, Diakité décide de tenter de loin avec une belle frappe du droit. Hassen est sur la trajectoire, mais le ton est donné. La Mauritanie se procurera d'aillurs d'autres opportunités.

À 5 minutes du repos, et après une combinaison avec Khazri, Msakni pénètre dans le rectangle adverse et parvient à placer un tir entre les défenseurs adverses. Souleymane effectue l'arrêt parfait. 0-0, le score au repos dans un match dépourvu de buts, mais pas déagréable pour autant. La Mauritanie se procurera d'autres opportunités dans le second acte, mais rien ne sera marqué dans ce match.

La enchaîne donc un troisième match nul et file en huitièmes de finales après sa deuxième place obtenue.

Dans l'autre match du groupe, l'ouverture du score interviendra à la 36e minute, quand, alimenté par Moussa Doumbia, Haïdara décoche une frappe puissante sur laquelle Tony Cabaça, le portier adverse, ne peut rien faire (0-1).

Si Gelson Dala a semé la zizanie côté Angola, menaçant la défense malienne à différentes reprises, le match aura été assez chiche en occasions franches et haché au niveau du rythme. Succès 1-0 des Aigles du Mali, qui éliminent l'Angola. Les Maliens, eux, terminent leaders du groupe avec 7 points et affronteront la en 8es.