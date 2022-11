Cameroun – Serbie : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Cameroun-Serbie.

Eviter une nouvelle défaite

Le Cameroun et la Serbie se sont inclinés lors de la première journée (respectivement contre la Suisse et le Brésil) et sont en quête d'une première victoire dans ce Mondial 2022.

Le perdant du match pourrait d'ailleurs être éliminé si la Brésil et la Suisse faisaient match nul dans l'autre rencontre de cette deuxième journée.

Date, horaire et lieu de Cameroun-Serbie

Date : lundi 28 novembre 2022

Ville : Al Wakrah (Qatar)

Stade : Stade Al-Janoub

Heure du coup d'envoi : 11h00 heure française

Compétition : deuxième journée de la phase de groupes (groupe G) de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Mohammed Abdullah Hassan Mohamed (Emirats arabes unis)

Sur quelle chaîne voir le match Cameroun-Serbie ?

En France, la confrontation entre le Cameroun et la Serbie sera diffusée exclusivement sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Cameroun-Serbie

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Cameroun-Serbie

Rigobert Song va-t-il reconduire la même équipe que face à la Suisse ? En attaque, le trio Mbeumo/Choupo-Moting/Toko Ekambi devrait être aligné une nouvelle fois même si Vincent Aboubakar peut prétendre à une place de titulaire.

Au milieu de terrain, Olivier Ntcham est toujours incertain.

Dans les rangs serbes, l'ailier gauche Filip Kostic est incertain tandis que Dusan Vlahovic, absent contre le Brésil devrait cette fois pouvoir tenir sa place et permettre à son équipe de retrouver son allant offensif.

L'équipe probable du Cameroun : Onana - Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo - Anguissa, Ondoua, Hongla - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

L'équipe probable de la Serbie : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic - Tadic - Vlahovic, Mitrovic.

Les statistiques à connaître avant Cameroun-Serbie

● C'est la première rencontre entre les deux équipes depuis match amical en juin 2010 remporté 4-3 par la Serbie.

● La Serbie a été battue deux fois en deux matches de Coupe du monde par des équipes africaines : en 2006 par la Côte d'Ivoire (2-3) et en 2010 contre le Ghana (0-1).

● Le Cameroun a perdu ses huit derniers matches en Coupe du monde. En cas de défaite contre la Serbie, les Lions indomptables égaleront le triste record de neuf défaites à la suite du Mexique (3 en 1930, 3 en 1950, 2 en 1954, 1 en 1958)

● La Serbie a perdu 80% de ses matches en Coupe du monde (8 défaites en 10 matches pour deux victoires). C'est le pourcentage le plus élevé pour une équipe ayant joué au moins 10 matches en Coupe du monde.

● La Serbie a concédé au moins un but lors de huit de ses dix matches en Coupe du monde. Mais à chaque fois qu'elle a conservé sa cage inviolée, elle a remporté le match.

● Le Cameroun n'a remporté qu'un seul de ses quinze matches contre des équipes européennes en Coupe du monde (pour 5 nuls et 9 défaites). C'était contre la Roumanie lors de la Coupe du monde 1990.