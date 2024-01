Cameroun - Guinée : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Cameroun débute sa CAN ce lundi par un duel contre la Guinée. Une partie qui s’annonce équilibrée.

Deuxième nation la plus titrée du continent, le Cameroun arrive avec beaucoup d’appétit chez son voisin ivoirien. Les Lions Indomptables ont les crocs, mais il faudra qu’ils le prouvent sur le terrain. Et ça ne sera pas nécessairement une partie de plaisir.

Le Cameroun en quête de certitudes

Le Cameroun a été plutôt performant lors des récentes CAN. S’il avait été éliminé en 8es en 2019, il avait réussi à l’emporter en 2017 et en 2021 il s’était invité en quarts de sa Coupe d’Afrique. Cette année, et toujours dirigés par Rigobert Song, Toko-Ekambi et ses coéquipiers vont tenter de confirmer cette bonne dynamique.

Pour y arriver, ils vont déjà devoir surmonter un forfait. Celui de Vincent Aboubakar, leur meilleure arme offensive. Le meilleur réalisateur de la précédente CAN ne sera pas disponible pour le 1er match à cause d’une blessure. Une défection dommageable, mais qui ne devrait pas les empêcher de viser les 3 points.

Face aux Camerounais se dressent la Guinée. La sélection de Kaba Diawara souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Elle reste sur une contre-performance en éliminatoires du Mondial, mais elle est capable aussi de signer de bonnes prestations. Face au Cameroun, elle n’aura pas la pression. Et c’est le contexte idéal pour bien performer.

De plus, le Sily National se présente à ce match avec un avantage psychologique. Cette sélection a remporté ces deux dernières rencontres face à son futur adversaire. Et elle n’a plus perdu contre les Camerounais depuis douze ans. De quoi s’avancer vers cette partie avec un maximum de confiance.

Horaire et lieu du match

Cameroun - Guinée

1e journée de la CAN 2023, Groupe C

Lundi 15 janvier, à 18h (heure française)

Stade de Charles Konnan Banny, Yamoussoukro (Cote d’Ivoire)

Les compos probables du match Cameroun - Guinée

Cameroun : Epassy; Castelletto, Wooh, Moukoudi, Tolo; Ntcham, Kemen, Anguissa; Ngamaleu, Ekambi, Magri.

Guinée : Koné; Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Camara, Konate, Keita; Guilavogui, Kamano, Guirassy

Sur quelle chaine suivre le match Cameroun - Guinée ?

La rencontre entre le Cameroun et la Guinée sera à suivre ce lundi à partir de 18h sur la Chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou MyCanal.