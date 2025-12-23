Cameroun - Gabon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est un scénario dont seul le football camerounais a le secret, un psychodrame qui transforme ce derby d'Afrique Centrale en un véritable thriller. Ce mercredi soir (21h00) au stade Adrar d'Agadir, alors que les Lions Indomptables entrent dans l’arène du "groupe de la mort" face au Gabon, tous les regards ne seront pas tournés vers la pelouse, mais vers le banc de touche. Exit Marc Brys, le technicien belge victime de son interminable guerre froide avec Samuel Eto’o. C’est désormais David Pagou qui est aux commandes. Le technicien local, propulsé en première ligne à la veille du tournoi, vit un baptême du feu vertigineux. Sa mission ? Unir une "Tanière" encore fumante des conflits internes et éviter que le navire ne sombre dès le soir de Noël.

Baptême de feu pour David Pagou

Pour David Pagou, la tâche s'annonce herculéenne. Il hérite d'un groupe talentueux mais traumatisé par son absence au prochain Mondial et par l'instabilité chronique de sa fédération. Le nouveau sélectionneur a déjà dû faire des choix forts et impopulaires, comme celui de se passer du capitaine emblématique Vincent Aboubakar, une décision qui porte déjà sa signature mais qui l'expose à une pression monumentale en cas d'échec. Sans le meilleur buteur de la dernière CAN, Pagou parie sur une révolution tactique et mentale, misant sur la forme éblouissante de Bryan Mbeumo et la solidité de Nouhou Tolo pour compenser le manque de repères collectifs. C’est un pari quitte ou double : soit il crée l'électrochoc espéré, soit l'édifice s'effondre sous le poids de l'improvisation.

Le Gabon : Commando revanchard mais sans son Roi

En face, le Gabon observe ce chaos avec l'appétit du prédateur. Les Panthères, dirigées par un Thierry Mouyouma en mode "commando", sentent que le moment est idéal pour faire tomber le géant voisin, ce "grand frère" qui vacille. Malgré le coup dur immense que représente le forfait probable de Pierre-Emerick Aubameyang, touché aux ischio-jambiers, les Gabonais arrivent avec une confiance inébranlable et un esprit de revanche aiguisé après leur élimination en barrages du Mondial. Denis Bouanga, propulsé leader d'attaque, aura la lourde responsabilité de matérialiser cette ambition face à une défense camerounaise qui découvre à peine les consignes de son nouveau coach.

Un duel pour l'histoire et la survie

Ce 24 décembre à Agadir sera donc le théâtre d'une dramaturgie intense. Ce n'est plus seulement un match de football, c'est une question de survie et de crédibilité. D'un côté, un Cameroun en pleine tempête institutionnelle qui joue sa fierté et tente de prouver que l'esprit des "Lions" survit aux querelles des chefs. De l'autre, un Gabon décomplexé, prêt à profiter de la moindre faille pour s'offrir le scalp de son rival historique. Dans ce groupe F impitoyable où la Côte d'Ivoire attend son tour, le perdant de ce soir passera des fêtes bien moroses.

Sur quelle chaine suivre le match Cameroun - Gabon

La rencontre entre le Cameroun et le Gabon sera à suivre ce mercredi 24 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Cameroun - Gabon

La rencontre entre le Cameroun et le Gabon se tient ce mercredi à partir de 21h00, heure française, au stade Adrar d'Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Cameroun

Le premier grand choix de l'ère David Pagou n'est pas médical mais disciplinaire : une révolution de palais qui voit les tauliers André Onana, Vincent Aboubakar et Michael Ngadeu écartés par choix du sélectionneur, qui privilégie un groupe "sans ego" et dévoué au pressing. À ce séisme s'ajoutent les défections sur blessure de Jean-Charles Castelletto (défense) et Brice Ambina (milieu), officiellement forfaits et remplacés par des profils locaux comme Che Malone et Arnold Kamdem. La "Tanière" se présente donc à Agadir totalement réinventée, délestée de ses stars historiques mais aussi privée de certitudes défensives, misant tout sur la fraîcheur physique d'un groupe rajeuni pour compenser ce déficit d'expérience.

Sur le plan tactique, les dernières mises en place confirment l'abandon du 4-3-3 pour un 3-4-3 (ou 3-5-2) cher au technicien de Stade Renard, conçu pour étouffer le Gabon par l'intensité. En l'absence d'Onana, les cages devraient revenir à Simon Omossola, protégé par une défense à trois articulée autour de Christopher Wooh, désormais patron de l'arrière-garde. L'entrejeu sera confié aux clés de Carlos Baleba, propulsé leader technique, tandis que l'attaque, orpheline d'Aboubakar, devrait s'appuyer sur la vitesse de Bryan Mbeumo et l'activité de Frank Magri, symboles de ce Cameroun "commando" qui veut courir plus que son adversaire.

Infos sur l'équipe du Gabon

Le camp gabonais retient son souffle, suspendu au bulletin médical de Pierre-Emerick Aubameyang dont la lésion aux ischio-jambiers menace de priver l'équipe de son arme fatale pour ce choc inaugural. Si le staff médical tente un pari de la dernière chance pour remettre sur pied le capitaine, Thierry Mouyouma a dû préparer un plan B en urgence, cette incertitude pesant lourdement sur la mise en place tactique de la veille de match. Au-delà du cas "PEA", le groupe semble épargné par d'autres défections majeures, mais ce seul point d'interrogation suffit à transformer la préparation en test de résilience mentale pour un collectif qui refuse de se présenter en victime expiatoire.

Sur le pré, la tendance forte s'oriente vers un pragmatisme assumé où Denis Bouanga héritera des clés du camion offensif, probablement soutenu par la vitesse de Shavy Babicka ou la présence d'Orphé Mbina en pointe. L'entrejeu devrait voir Mario Lemina et Guélor Kanga former un duo indispensable pour couper les transitions camerounaises, tandis que l'arrière-garde misera sur l'expérience du vétéran Bruno Ecuele Manga pour stabiliser la charnière centrale. Ce dispositif, sans doute densifié au milieu pour compenser une éventuelle perte de percussion axiale, vise à bloquer les couloirs tout en exploitant la moindre faille adverse en contre-attaque.

