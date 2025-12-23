Pronostic Cameroun vs Gabon 24/12/2025 : es Lions dans la tourmente

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel acharné où les deux équipes pourraient se neutraliser. Attention toutefois au Gabon, capable de créer la surprise lors de cette première journée.

Pronostic Cameroun vs Gabon : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Cameroun vs Gabon

Double chance - Nul ou Gabon à une cote de 1,53 sur Unibet

Les deux équipes marquent - Non à une cote de 1,57 sur Unibet

Buteur à n'importe quel moment - Denis Bouanga à une cote de 3,95 surUnibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Cameroun 0-1 Gabon

Pronostic des buteurs : Denis Bouanga (Gabon)

Le Cameroun vit un début de tournoi chaotique avant même d'avoir foulé la pelouse, un scénario presque classique du football africain. Le sélectionneur Marc Brys a été officiellement limogé, bien qu'il ait tout de même soumis une liste à la CAF, clamant que son départ n'était pas légal. Dans ce climat électrique, c'est David Pagou qui semble avoir repris les rênes.

Pagou doit désormais isoler ses joueurs du bruit médiatique pour se concentrer sur ce premier test face au Gabon. Les quintuples champions d'Afrique marquent le pas : ils n'ont dépassé les huitièmes de finale qu'une seule fois lors de leurs trois dernières participations.

De plus, les Lions Indomptables portent encore les stigmates de leur non-qualification pour la Coupe du monde 2026. L'élimination face au Cap-Vert a été vécue comme un traumatisme pour la nation africaine la plus capée en phase finale du Mondial (8 participations). S’ils veulent regagner le cœur de leurs supporters, ils devront s’extirper de ce « groupe de la mort ».

Côté gabonais, le statut d’outsider est assumé. Absentes de 7 des 12 dernières CAN, les Panthères ont souvent déçu, avec 5 éliminations dès le premier tour. Mais sous la houlette de Thierry Mouyouma, le Gabon veut bousculer la hiérarchie. Sortir d’un groupe comprenant le voisin camerounais et le tenant du titre ivoirien serait déjà un immense succès pour la nation d’Afrique centrale.

Les effectifs probables pour Cameroun vs Gabon

Composition attendue du Cameroun : Epassy – Tchamadeu, Wooh, Boyomo, Tolo – Onana, Baleba – Mbeumo, Dina Ebimbe, Nkoudou – Magri.

Composition attendue du Gabon : Mbaba – Oyono, Ecuele Manga, Appindangoye, Ekomie – Ndong, Lemina – Bouanga, Kanga, Allevinah – Openda.

L’historique et la forme suggèrent un match fermé

Malgré leur statut de cadors, le bilan récent des Camerounais à la CAN est décevant. Point positif : ils restent invaincus lors de leurs cinq derniers matchs d'ouverture. En revanche, avec une seule victoire sur leurs quatre dernières sorties officielles, la dynamique est inquiétante.

Le Gabon arrive avec beaucoup plus de certitudes et une série de cinq matchs sans défaite. Les Panthères n'ont plus perdu dans le temps réglementaire depuis six rencontres (défaite contre le Nigeria en barrages de Coupe du monde après prolongations). Historiquement, les Gabonais soignent leurs entrées en lice (4 victoires sur les 6 dernières), dont une victoire mémorable face au Cameroun.

Pronostic 1 Cameroun vs Gabon : Double chance - Nul ou Gabon à une cote de 1,53 sur Unibet

Un secteur offensif camerounais en plein doute

David Pagou va devoir régler un problème d'efficacité majeur : le Cameroun est resté muet lors de trois de ses quatre derniers matchs internationaux.

Le technicien a pris le risque de se passer du capitaine vétéran Vincent Aboubakar. Tous les espoirs reposent désormais sur Bryan Mbeumo, mais l'attaquant de Brentford peine à trouver le chemin des filets (un seul but lors de ses six dernières apparitions club et sélection confondus). Face à cette panne sèche, le "clean sheet" gabonais devient une option crédible.

Pronostic 2 Cameroun vs Gabon : Les deux équipes marquent - Non à une cote de 1,57 sur Unibet

Bouanga, le nouveau facteur X

Privé de Pierre-Emerick Aubameyang, blessé avec Marseille juste avant le tournoi, le Gabon s'en remet à l'homme en forme : Denis Bouanga. L’attaquant du Los Angeles FC sort d’une saison XXL en MLS (26 buts).

En sélection, il est impliqué sur 5 buts lors des 5 derniers matchs. Dans un match qui se jouera probablement sur un exploit individuel, l'ancien Stéphanois a le profil parfait pour climatiser les Lions.

Pronostic 3 Cameroun vs Gabon : Buteur à n'importe quel moment - Denis Bouanga à une cote de 3,95 sur Unibet

+