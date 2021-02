Caen-PSG (0-1) : les réactions de Dupraz, Pochettino, Rico et Kean

Les réactions des joueurs du PSG et de son entraîneur après sa qualification du club parisien pour les 16es de finales de la Coupe de France.

Sergio Rico, gardien de but du PSG, au micro d'Eurosport :

« C'était assez difficile. Il y a beaucoup de rotation mais on s'entend tous bien. On connait les plans de jeu. »

Moise Kean, attaquant du PSG, au micro d'Eurosport :

« C'est une compétition très importante, on veut gagner beaucoup de trophées et arriver en finale. »

Sur le turn-over et sur son rôle : « Il y a beaucoup de matches, on s'entraîne tous les jours pour être prêt. C'est toujours un plaisir de travailler pour l'équipe. C'est important de courir pour les coéquipiers, de récupérer les ballons. Etre un groupe c'est la chose la plus importante. »



Sur l'état de santé de Neymar : « Tout va bien, il est prêt. Demain il va faire l'entraînement, récupérer et il sera prêt pour le match. »

Est-ce que le football italien te manque ? « C'est un bon championnat mais je suis bien au PSG. Je regarde les matches de la Juve et ça m'amuse beaucoup. »

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro d'Eurosport :

« L'important c'était de se qualifier pour le prochain tour. C'était mieux en deuxième période. On a été compétitif et j'ai besoin de tout mon groupe. »

Sur le but du PSG : « C'est un beau but avec une belle construction et beaucoup de passes. Il faut jouer avec ces phases de transition et on l'a bien fait sur cette action. Il faut garder cet esprit pour se procurer d'autres occasions comme ça. Tous les supporters veulent voir des beaux buts mais c'est un processus qui prend du temps. »

Sur le SM Caen : « On sait que quand vous jouer des équipes de division inférieure elles ont plus de motivation. C'était une belle partie de leur part et c'était difficile de marquer contre eux. C'était un bon match pour nous très franchement. »

Sur la santé de Neymar : « On verra demain avec le docteur. Pour le moment c'est difficile de se prononcer. Est-ce qu'il pourra être là la semaine prochaine ? J'ai besoin de plus de temps et d'infos pour le savoir. »

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen, en conférence de presse :

« On est obligé d'avoir des regrets. Si la même faute sur Yago est subie par un Parisien il y a penalty. Regardez bien les images. Le PSG a des échéances importantes à venir, nous on a été disciplinés, audacieux aussi. Mais on a manqué de justesse technique des fois pour ressortir le ballon. La notion de regrets est récurrente malheureusement. Il ne se passe rien, mais on prend un but. Ce qui nous éloigne du très haut-niveau, c'est cette rigueur qui nous a manqué sur le but. Malgré tout, on a vu un beau visage de l'équipe même si le contexte s'y prêtait. Le PSG n'était pas à fond je pense. J'ai vu que nos jeunes joueurs n'ont pas nourri de complexes. Ils apprennent bien. Je suis supporter des clubs français et j'espère que le PSG va faire un super résultat (face au Barça, NDLR). »

Jessy Pi, milieu du SM Caen, au micro d'Eurosport :

« On a eu des opportunités ce soir mais on savait que ça allait être difficile. Dès ce week-end contre Niort il faudra continuer sur la lancée de ce match. Dans les têtes, jouer contre le PSG ça motive. Peut-être qu'ils nous ont pris en dilettante. On a les joueurs pour faire mieux en Ligue 2. Je trouve que la différence entre la L1 et la L2 c'est le jeu dans les petits espaces. »

Sur Neymar, son adversaire d'un soir : « C'est un joueur impressionnant mais dès fois il en fait trop et c'est pour ça qu'il prend des coups. Mais c'est un joueur talentueux. »