Cadiz - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Entre ses deux matches contre le PSG en Ligue des Champions, le Barça va tenter d’assurer en championnat face à Cadiz.

Le FC Barcelone tentera d'enregistrer sa sixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, lors de la reprise de la Liga, samedi soir, sur le terrain d'une équipe de Cadix menacée de relégation.

L'équipe de Xavi abordera ce match forte d'une victoire 3-2 sur le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des champions, tandis que Cadix reste sur un succès face à Grenade (1-0).

Confirmer avant le retour contre le PSG

Barcelone va donc aborder ce rendez-vous domestique avec appétit, mais en ayant aussi la tête à la seconde manche de son duel contre le PSG, programmé mardi prochain. Il s’agira aussi de préserver ses forces, surtout que l’équipe francilienne est, elle, dispensée de compétition ce week-end.

Les champions d’Espagne sont invaincus toutes compétitions confondues depuis la fin du mois de janvier et ont remporté leurs cinq derniers matches, dont trois en championnat, y compris un succès 3-0 contre l'Atlético de Madrid lors de leur dernier match à l’extérieur.

Barcelone est actuellement deuxième au classement, à huit points du leader, le Real Madrid, qui peut prendre 11 points d'avance en se rendant à Majorque samedi, mais les Blancos ont aussi l’esprit obnubilé par le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City.

Le Barça croit encore au titre

La bande à Xavi affrontera le Real Madrid dans le Clasico du 21 avril, et une victoire est donc indispensable si elle veut avoir une chance de se battre pour le titre à l'approche de la dernière ligne droite.

Le FC Barcelone espère toujours que Xavi décidera de ne pas quitter son poste d'entraîneur cet été, et l'équipe est en quête de deux trophées majeurs malgré les problèmes rencontrés cette saison. Le club catalan affiche la deuxième meilleure forme à l'extérieur en Liga cette saison, avec 30 points en 14 matches et une invincibilité totale.

Horaire et lieu du match

Samedi 13 avril, à 21h

Estadio Nuevo Mirandilla (Cadiz)

31e journée de la Liga

Cadiz – Barcelone

Les compos probables de Cadiz - Barcelone

Cadiz : Ledesma; Carcelen, Chust, Fali, J Hernandez; Navarro, Alcaraz, Alex, Sobrino; Ramos, Juanmi

Barcelone : Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Fort; Fermin, Roberto, De Jong; Raphinha, F Torres, Felix.

Sur quelle chaine suivre le match Cadiz - Barcelone

La rencontre entre Cadiz et Barcelone sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine BeIn Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.