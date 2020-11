Cabaye : "C'est difficile pour Rudi Garcia de finir ses histoires"

L'ancien lillois, champion en 2011 avec l'actuel entraîneur de l'OL, estime que ce dernier a du mal à bien terminer dans ses différents clubs.

, la Roma, Marseille et désormais . Depuis qu'il s'est révélé dans le Nord avec notamment le doublé coupe-championnat de 2011, Rudi Garcia peine à faire l'unanimité dans les différents clubs où il est passé.

"Force est de constater que les gens ont un peu raison, a admis le milieu de terrain, invité par la chaîne Téléfoot. Nous, quand on a gagné le championnat, je me rappelle des matchs vraiment très difficiles qu'on gagnait à la fin avec les joueurs du banc qui faisaient la différence. Il arrive vraiment à concerner tout son groupe sur une certaine période.

🔜 #LOSCOL [J9 L1]



🎙️ "C'est difficile pour lui de finir une histoire"



😡 Lille, la Roma, l'OM... @YCabayeofficiel revient sur la difficulté de @RudiGarcia de quitter ses clubs en bons termes



📺 Lille vs Lyon à 21h en exclu sur #TelefootLaChaine ▶️ https://t.co/xhuHDVfWUF pic.twitter.com/2MwJQw5B6n — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 1, 2020

"Mais ensuite, on peut voir avec ce qu'il s'est passé que c'est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs", poursuit celui qui est à la recherche d'un club depuis son départ de Saint-Etienne cet été.

Plus d'équipes

"Je ne sais pas pourquoi mais à Lille, ça ne s'est pas très bien fini, à la Roma non plus. A Marseille, on peut voir que certains joueurs ont beaucoup de rancoeur envers lui. On va voir comment cela va se terminer à Lyon mais sa carrière montre que malheureusement, ça ne se finit pas souvent bien dans les clubs."