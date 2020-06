Ça coince pour une prolongation de Partey à l’Atletico

Les responsables de l’Atlético Madrid peine à boucler le dossier de la prolongation de contrat du Ghanéen Thomas Partey.

Que se passe-t-il avec Thomas Partey? Fin avril, Goal a rendu compte de la situation du milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. À l'époque, ni le club ne voulait vendre, ni Thomas ne voulait partir. Le joueur voulait rester à "Atleti" et on travaillait sur une prolongation de contrat jusqu'en 2025, avec une nouvelle clause de résiliation, dont les parties ont convenu qu'elle serait supérieure à 100 millions d'euros. Le joueur, malgré l'intérêt de plusieurs équipes de , dont , souhaitait rester et un accord avec l'Atlético ne se semblait être une qu'une question de temps.

Qu'est-ce qui a changé depuis ? Il semblerait que les négociations n'avancent pas. D'abord, parce que les représentants de l'international ghanéen ont demandé une commission pour renouveler le contrat de son joueur, ce qui a irrité le PDG de l'Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín. Par ailleurs, il convient de noter qu'avec la crise liée au coronavirus, et les pertes économiques enregistrées par l'Atlético, l'offre de renouvellement initialement présentée à Thomas n'atteint plus les montants convenus à la base. C'est pourquoi les discussions sont au point mort.

Arsenal propose de tripler son salaire

Malgré le fait que le joueur privilégie toujours de rester à l'Atlético de Madrid, ce qu'il a lui-même répété à plusieurs reprises, l'Atlético de Madrid sait que le joueur a une offre succulente d'Arsenal et qui est disposé à tripler ses émoluments mensuels. Chaque fois qu'Arsenal s'est présenté, le même message a été envoyé par Atleti: ils ne veulent pas vendre Thomas et ils continueront à travailler pour son prolongation de contrat jusqu'en 2025. Les déclarations du père du joueur, Jacob, n'ont pas non plus précisément aidé à stabiliser les négociations avec l'Atlético de Madrid.

Partey reste maitre de son destin. S'il veut poursuivre avec les Rojiblancos, il en est le seul décideur. Il a toujours dit qu'il voulait continuer à jouer pour cette formation et il sait que Diego Simeone compte sur lui. D'un autre côté, sa clause est de 50 millions et il sait parfaitement qu'Arsenal le veut depuis longtemps. Il sait également que l'offre de renouvellement d'Atleti est inférieure à ce qui avait été évoqué il y a des mois. La balle est dans son camp et il a de quoi tranquillement peser le pour et le contre avant de trancher.