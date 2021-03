C1 - PSG vs Bayern Munich, déjà l'heure de la revanche

Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Ligue des Champions a été effectué vendredi. Le PSG aura fort à faire, puisqu'il affrontera le Bayern.

Deux jours après les derniers huitièmes, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2021 a été effectué ce vendredi 19 mars, en Suisse. Par rapport aux équipes encore qualifiées, le Paris Saint-Germain pouvait s'attendre à affronter du lourd, après être venu à bout du FC Barcelone lors du tour précédent.

Le PSG à nouveau confronté à la machine bavaroise

Sans surprise, le dernier représentant tricolore n'a pas été épargné. Bien au contraire, même... Et pour cause, les hommes de Mauricio Pochettino vont recroiser la route de l'insatiable Bayern Munich, Champion d'Europe en titre, qui l'avait déjà emporté face à ce même PSG en finale de la dernière édition (1-0), à Lisbonne.

Seul point positif pour le Champion de France, le match aller aura lieu en Allemagne, sur la pelouse de l'Allianz Arena. Le retour, lui, sera joué au Parc des Princes. Une chose est sûre, cet affrontement entre Bavarois et Franciliens est la promesse d'une double confrontation spectaculaire dès les quarts de finale !





Mais qu'on se le dise, pour espérer faire au moins aussi bien que la saison dernière, à savoir accéder à la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Paris Saint-Germain va devoir réaliser un parcours XXL. Dans un premier temps, venir à bout de la formation toujours portée par un Robert Lewandowski qui aurait mérité son Ballon d'Or 2020 et qui semble bien décidé à se faire justice lui-même en 2021, n'aura rien d'une chose aisée. D'autant que contrairement aux années précédentes, le le PSG doit encore lutter en Ligue 1, où ses sept défaites concédées l'installent pour l'heure à une décevante place de dauphin, derrière le LOSC.

Paris contre City ou Dortmund en cas de qualification !

Dans un second temps, si le Bayern Munich échouait à défendre son titre de Champion d'Europe, c'est un autre gros morceau qui attendrait les Parisiens dans le dernier carré. En effet, la programmation des 1/2 a été effectuée ce vendredi, dans la foulée du tirage au sort des quarts de finale. Le vainqueur de l'affrontement entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sera opposé au vainqueur du quart de finale entre les Anglais de Manchester City et les Allemands du Borussia Dortmund.

Bref, c'est un véritable parcours du combattant qui attend potentiellement les partenaires de Kylian Mbappé. Prochaine étape, le Bayern Munich, donc. Et celle-ci va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et pour cause, les matches aller se dérouleront les 6 et 7 avril prochains, les matches retour les 13 et 14 avril prochains.