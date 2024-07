C'est la fin pour Kylian Mbappé !

Beaucoup espéraient ne jamais voir ce jour arriver mais tout a une fin et Kylian Mbappé n'y échappe pas.

C’est bel et bien la fin pour Kylian Mbappé. En plein Euro avec l’Equipe de France où il prépare les 8es de finale contre la Belgique, l’international français est toujours aussi concerné par d’autres affaires. Attendu depuis plusieurs années et inespéré même à un certain moment, le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est enfin effectif.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG

Il y a quelques semaines, le Real Madrid annonçait l’arrivée de Kylian Mbappé. L’international français a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale espagnole. « Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons », pouvait-on lire sur le site officiel de la Maison Blanche.

Cependant, Kylian Mbappé n’appartenait toujours pas officiellement au Real Madrid. En tout cas, pas jusqu’à ce dimanche puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain n'arrive à terme que ce 30 juin. Ainsi, le natif de Bondy devra attendre ce lundi 1er juillet avant d’être définitivement et dans tous les sens du terme, un Madrilène.

Mbappé et le PSG, ce n’est pas encore fini

Même s’il ne sera plus lié au PSG sur le plan contractuel dès demain, Kylian Mbappé n’a pourtant pas encore fini le PSG. Alors qu’il quitte le club sous fond de tensions avec la direction notamment le président Nasser Al-Khelaifi, l’ancien attaquant de Monaco a mis en demeure récemment le club de la capitale.

Le capitaine de l’Equipe de France réclame au PSG en effet ses derniers salaires et des primes non versées qui s’élèvent à environ 100 millions d’euros. Une position que défend pourtant le club parisien qui estime que Mbappé n’aurait pas respecté ses engagements non plus.