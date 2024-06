La réponse hallucinante du PSG à Mbappé après sa mise en demeure

Le PSG a répondu à nouveau à Kylian Mbappé mardi, après sa mise en demeure par le Bondynois.

Quelques semaines après son départ, Kylian Mbappé continue de hanter le Paris Saint-Germain. Le nouvel attaquant du Real Madrid a, en effet, mis en demeure le club parisien récemment pour des salaires et primes non versés. Une action en justice qui n’inquiète pas, outre mesure, le PSG, qui a assumé sa position dans l’affaire, ce mardi.

Le PSG rejette les accusations de chantage sur la vie privée des joueurs

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est encore loin d’être terminée. Sauf que cette aventure qui a commencé dans les bonnes conditions il y a sept ans, s’achève sous fondsde tensions. Le conflit entre les deux parties ne risque même pas de s’arranger après les révélations de Blast, ce mardi. Le média révèle, en effet, que le PSG aurait fait subir à Mbappé des pressions sur sa vie privée, à l’instar d’autres anciens joueurs comme Thiago Silva, Marco Verratti, Neymar ou encore Adrien Rabiot. Une version balayée par le club de la capitale qui défend sa gestion de ces dernières années.

« Au cours de l'histoire du PSG sous la propriété de QSI, nous avons accueilli des centaines de joueurs, de membres du personnel, d’entraîneurs, etc., qui ont rejoint et quitté le Club. Ils ont apprécié leur temps au club, ont réussi professionnellement et personnellement et ont bénéficié d’expériences et d’opportunités qui ne peuvent pas être égalées ailleurs, se défend le club. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec votre analyse, vous citez quelques noms parmi les nombreux joueurs et membres du staff qui ont quitté le club, et avec qui cela s’est bien passé », a déclaré le PSG.

Le PSG assume sa position contre Kylian Mbappé

Les révélations de Blast tombent en plein milieu d’un litige entre le PSG et Kylian Mbappé. L’international français réclame environs 100 millions d’euros au club parisien qui ne lui aurait pas versé ses derniers salaires et des primes qui lui avaient été promises. Du côté de Paris, on assume cette position en mettant notamment en avant, les engagements non respectés par Mbappé vis-à-vis du club.

« Kylian Mbappé a passé sept années incroyablement fructueuses au sein du Paris Saint-Germain. Le club l'a soutenu comme aucun autre joueur dans son histoire (et peut-être dans l'histoire du football) en investissant des centaines de millions d'euros. Le joueur s'est engagé à protéger le club pour l'avenir lors de son départ, en donnant tout d'abord l'assurance qu'il ne partirait pas dans le cadre d'un « transfert gratuit », puis, si son départ était finalement un transfert gratuit, en s'engageant à ne pas partir « gratuitement » (en d'autres termes, en renonçant à certains droits financiers), ce à quoi se rapportent certaines retenues récentes. Le joueur a pris ces engagements publiquement. Maintenant que la saison est terminée, les détails sont en cours de discussion et seront finalisés sous peu », peut-on lire.