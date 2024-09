"C'est honteux", un ancien de Nice "dégoûté" l'arrivée de Rabiot à l’OM

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille continue de faire du bruit dans l’Hexagone.

Comme une traînée de poudre, la nouvelle a été officialisée quelques heures plus tard. Adrien Rabiot, sans club depuis son départ de la Juventus Turin cet été, a été associé à l’Olympique de Marseille, qui l’a officialisé moins de 24 heures après avoir annoncé un accord de principe avec l’ancien de Toulouse.

Rabiot à l’OM, Bosetti en est dégoûté

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a surpris plus d’un avec sa signature à l’Olympique de Marseille. Si les supporters du PSG estiment que Rabiot a trahi le club francilien en signant chez le grand rival, c’est le même son de cloche chez des anciens joueurs parisiens. Ancien milieu central du PSG, Vikash Dhorasoo n’est pas content de la décision de Rabiot, tout comme Jérôme Rothen, qui ne comprend pas non plus le choix du joueur de 29 ans.

Getty Images

Même s’il n’a pas joué pour le Paris Saint-Germain, Alexy Bosetti estime que c’est irréfléchi le choix de Rabiot de signer à Marseille. « Ça me dégoûte... Je ne dis pas qu'il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez (Lucas) Hernandez, il est Marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit : « Ici c'est Paris ! » C'est ridicule. Ce n'est pas comme s'il était au FC Annecy et qu'on lui proposait le PSG. Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot », a-t-il lancé dans une interview accordée à L’Equipe.

Bosetti attaque Neal Maupay

« Un Parisien qui est allé voir le PSG à Auteuil, un Marseillais qui est allé faire le con en virage deux fois dans sa vie, il y en a chez les pros. Mais des mecs comme moi, non. Ce sont les autres qui ont raison, financièrement. Je n'ai pas les qualités de Rabiot, mais j'aurais été bien plus riche si je n'avais pas eu cette dignité. Cet été, des clubs rivaux de Nice m'ont approché et j'ai dit non, même si je suis au chômage. Ils avaient pas mal d'argent, mais je préfère Imperia. Au moins j'ai la tête haute quand je me balade à Nice. Je ne me vois pas signer à l'AS Cannes avec un tatouage Brigade Sud », a ajouté l’ancien du Stade Lavallois.

Site OM

Profitant de son entretien avec le quotidien sportif français, l’actuel avant-centre d’Imperia s’est prononcé sur le choix de Neal Maupay, ancien de Nice, qui a signé à l’OM cet été. « Je préfère ne pas parler de Neal, car je l'aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j'aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Et c'était écrit qu'il allait marquer contre nous... », a-t-il poursuivi.