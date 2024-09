Un ancien du PSG s'attaque à Rabiot après son choix sur l'OM

Paris Saint-Germain vs Girona

Lyon vs Marseille

Un ancien joueur du PSG a fustigé, lundi, le transfert d’Adrien Rabiot à l’OM.

Le mercato estival n’est pas encore tout à fait terminé. Du moins, c’est loin d’être le cas pour l’Olympique de Marseille qui continue de réaliser de jolis coups sur le marché des transferts. Et le plus gros d’entre eux est sûrement celui d’Adrien Rabiot dont la signature est imminente. Mais le départ de l’international français à l’OM fait grincer des dents du côté de la capitale et a même provoqué la furie d’un ancien joueur du PSG.

Vikash Dhorasso ne comprend pas le choix d’Adrien Rabiot

C’est la grande surprise du mercato estival. Elle est encore plus spectaculaire puisqu’elle intervient deux semaines après la clôture du marché des transferts. Alors qu’il est sans club depuis plusieurs mois et son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a accepté, ces dernières heures, de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un transfert qui ne passe pas auprès des supporters du PSG où le joueur a évolué entre 2010 et 2019. C’est le cas de Vikash Dhorasso qui a du mal à comprendre le choix du milieu de terrain français.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je me demande quelles sont ses motivations. Pourquoi l’OM et pas un autre club. Comment il en arrive là ? Parce que j’imagine que ce n’est pas ça le projet au départ. Il devait viser un plus grand club au départ. Il aura un bon salaire, mais il ne joue pas la Ligue des Champions », s’étonne l’ancien joueur du PSG (2005-2006) au micro de La Chaine L'Equipe.

Adrien Rabiot à l’OM, l’explication surprenante de Dhorasso

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot avait quitté le club de la capitale en 2019 sous fonds de tensions avec la direction. Un peu à l’image d’un Hatem Ben Arfa ou encore d’un Kylian Mbappé, le joueur avait été mis au placard brisant ainsi les relations avec les dirigeants. Ce qui explique peut-être pourquoi il a choisi de rejoindre un club pour lequel il a pourtant juré de ne jamais jouer en 2016. Pour Vikash Dhorasso par contre, Adrien Rabiot aurait décidé de signer à l’Olympique de Marseille parce qu’il n’avait pas d’autres choix.

« Marseille attractif ? je ne sais pas. On peut le dire si y avait quelque chose en face. Là, on ne sait pas ce qu’il avait en face, on a l’impression qu’il n’avait rien », estime l’ex-international français, passé également par l’OL entre 1998 et 2004. Difficile toutefois de lui donner raison tant Adrien Rabiot croulait sous les offres cet été.