OM, un ancien Bleu dézingue Adrien Rabiot

La signature d’Adrien Rabiot continue de faire jaser en France. Un ancien de l’équipe de France s’en prend à l’ancien du Paris Saint-Germain.

Parti librement de la Juventus Turin cet été, Adrien Rabiot a débarqué à l’Olympique de Marseille après plusieurs mois de suspense sur son avenir au cours desquels le milieu central français a refusé des offres de grosses écuries européennes. Mais sa signature dans le club du Sud de la France passe mal dans son ancien club, le PSG, où l’ancien Toulousain est visé par des critiques.

Les critiques venant de Paris, Rabiot s’en moque

Adrien Rabiot a été la grande surprise du mercato estival en France. Annoncé dans le viseur de Newcastle, de l’AC Milan ou encore de plusieurs grands clubs d’Europe, l’international milieu central a jugé bon de faire son retour en Ligue. Mais pas avec son club formateur, le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 29 ans a posé ses valises dans le Sud de la France après avoir conclu un accord de principe avec l’OM.

Mais le joueur a été visé pars d’énormes critiques de la part de plusieurs supporters ou encore d’anciens joueurs du Paris Saint-Germain. C’est le cas de l’ancien milieu central du PSG, Vikash Dhorasoo, qui ne comprend pas le choix de Rabiot. Mais le nouveau joueur de l’OM n’a pas d’oreilles pour écouter les critiques dont il est victime.

Rothen s’en prend à Rabiot

« Je n'ai rien à expliquer, je fais ma carrière. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie. Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m'appartient », a répondu Adrien Rabiot en conférence de presse, mercredi, au sujet des critiques des supporters du PSG. Alors que le néo-Marseillais avait indiqué en 2016 qu’il était « inconcevable » qu’il porte un jour le maillot de l’OM, Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et de l’équipe de France, estime que l’ancien de la Vieille Dame n’a jamais aimé le PSG.

« Ce n’est pas de la contrariété. Je n’aime pas qu’on me prenne pour un con et à l’arrivée, il a menti à tous les Parisiens et à ceux qui aiment ce club. Tout simplement. Tu ne peux pas faire ce qu’il a fait et dit après avoir passé sept ans au club et avoir fait de grandes déclarations d’amour au PSG », a déclaré Jérôme Rothen dans l’After Foot sur RMC, mercredi soir.