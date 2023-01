C’est fait ! Zidane a donné sa réponse au Brésil

Approché par la fédération brésilienne de football, Zinédine Zidane a fait part de sa position et de ses intentions futures.

L’horizon bleu définitivement bouché avec la prolongation de contrat paraphée par Didier Deschamps, Zinédine Zidane avait la possibilité de relever un autre challenge après un an et demi d’inactivité. Et il en a eu la possibilité ces derniers jours. Plusieurs fédérations nationales l’ont contacté en lui proposant le poste de sélectionneur dont celle du Brésil.

Trois sélections étrangères ont contacté Zidane

La CBF voulait faire de ZZ le successeur de Tite. Le fait que c’est un étranger et qu’il a un passif avec la Seleçao ne dérangeait guère les responsables locaux. Le défi était alléchant, mais l’ancien meneur des Bleus l’a décliné.

Selon une information divulguée par L’Equipe, Zidane n’est pas très chaud pour prendre en main une autre sélection que la France. Et il l’est encore moins pour une nation dont il ne parle pas langue, comme c’est le cas du Brésil. Il maitrise en effet l’espagnol et pas l’anglais.

Cette condition l’aurait aussi amené à décliner les approches du Portugal et des Etats-Unis, qui le voulaient également pour diriger leurs sélections respectives.

Zidane ne va pas aller n’importe où et il l’avait d’ailleurs expliqué en mai dernier dans un entretien à L’Equipe : « Je suis un instinctif. Je n'aime pas les choses figées, dire demain, je ferai ceci ou cela. Je reprendrai quand je reprendrai comme entraîneur. J'aime bien cette idée-là de ma vie. Je fais ce que je sens quand je le sens. Mais je le fais surtout avec mon coeur. C'est pour ça que je ne pourrais peut-être pas aller partout. Certaines conditions rendent les choses difficiles. Pour gagner, plein d'éléments entrent en jeu. C'est un contexte global. Moi, je sais ce dont j'ai besoin pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où. »

Pour les Bleus, il serait prêt à attendre 2026

Même s’il a de quoi être déçu par le fait que la FFF ait préféré reconduire Deschamps pour quatre années de plus plutôt que de miser sur lui, Zidane garde la porte ouverte pour l’Equipe de France. Il serait même enclin à attendre le temps qu’il faut pour récupérer le poste dont il rêve et que tout le monde lui promet. Après tout, en 2026, il n’aura « que » 54 ans.

Bien sûr, rester à la disposition des Tricolores ne l’empêche pas d’envisager un projet en club. « Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui, confiait-il récemment. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas maintenant cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C'est la réalité actuelle ». Le PSG et la Juventus restent des possibilités, de même qu’un nouveau come-back au Real Madrid.