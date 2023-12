C'est fait ! Luis Suarez rejoint Lionel Messi (Officiel)

Luis Suarez a rejoint officiellement son ancien coéquipier et ami, Lionel Messi, à l’Inter Miami, vendredi.

C’est désormais officiel ! Luis Suarez est un joueur de l’Inter Miami. L’international uruguayen va retrouver en MLS, ses anciens coéquipiers au Barça, Sergio Busquets, Jordi Alba et bien sûr, Lionel Messi.

Luis Suarez retrouve Lionel Messi

Annoncée comme une rumeur depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Luis Suarez à l’Inter Miami est désormais officielle. En fin de contrat avec Grêmio en décembre, l’ancien colchonero était annoncé avec insistance en Major League Soccer. Mais les espoirs de revoir l’Uruguayen avec Lionel Messi s’étaient réduits quand les problèmes de santé du joueur ont fait surface. Alors qu’on évoquait une retraite du monde du football, Luis Suarez estime avoir encore assez de jus pour jouer, ne serait-ce qu’une saison de plus.

L’Inter Miami annonce l’arrivée de Luis Suarez

A 36 ans, Luis Suarez n’est pas encore prêt de raccrocher les crampons. L’Inter Miami a officialisé vendredi l’arrivée de l’Uruguayen. « Bienvenue à Luis Suárez dans le rêve de Miami. Il n’y a rien de plus beau que de jouer avec ses amis », a écrit le club floridien sur ses réseaux sociaux, avec en illustration, les maillots de Sergio Busquets, Jordi Alba ainsi que de Lionel Messi. Ces derniers ont évolué ensemble avec Luis Suarez au FC Barcelone et retrouvent donc leur ancien coéquipier.

Le principal intéressé lui-même n’est pas resté sans réagir. Luis Suarez a aussi fait part de sa satisfaction de rejoindre l’Inter Miami. « J’ai hâte de commencer et suis prêt à travailler pour que le rêve de gagner plus de titres avec ce grand club devienne réalité », a écrit El Pistolero sur son compte. L’arrivée de Luis Suarez en Floride est une bonne chose pour l’Inter Miami, l’Uruguayen sortant d’une saison plus que réussie dans le championnat brésilien après avoir marqué 19 buts et distillé 14 passes décisives avec Grêmio.