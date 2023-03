C'est fait! Fin de partie pour Corinne Diacre avec les Bleues

Mise sous pression par ses joueuses, Corinne Diacre refuse de quitter son poste. La FFF a donc décidé de la licencier la semaine prochaine.

Critiquée depuis plusieurs mois déjà par plusieurs joueuses et anciennes internationales françaises, Corinne Diacre est l'objet d'une véritable pression depuis l'annonce de retraite internationale de la capitaine Wendie Renard en protestation de sa gestion de l'Équipe de France. En quelques jours, plusieurs joueuses ont suivi le chemin ouvert par la joueuse de l'OL. Au point de forcer la Fédération Française de Football à prendre ses responsabilités. Ce serait désormais fait puisque la FFF aurait décidé de licencier Corinne Diacre dans les prochains jours.

Une situation intenable

Selon Canal+, un groupe de travail composé de Jean-Michel Aulas (patron du foot féminin et président de l'OL), Marc Keller (président de Strasbourg), Laura Georges (secrétaire générale de la FFF) et Aline Riera (trésorière de la FFF) se réunira jeudi prochain lors du Comité exécutif de la Fédération Française de Football pour trancher du cas Diacre. Toujours selon le média crypté, la décision aurait déjà été prise et la sélectionneuse sera démise de toutes ses fonctions.

Plus que de débarquer Diacre, le groupe de travail sera chargé de nommer son successeur. Ce nouveau sélectionneur sera nommé pour les cinq prochains mois et aurait déjà été désigné par les quatre personnes chargées de cette mission. Il s'agit de Gérard Prêcheur, qui devrait gérer l'Équipe de France féminine jusqu'à la Coupe du monde à l'été.