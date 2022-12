Busquets annonce sa retraite internationale

Champion du monde avec la Roja en 2010, Sergio Busquets a annoncé qu'il ne revêtirait plus le maillot de l'équipe nationale.

Le joueur de 34 ans a remporté le prix le plus prestigieux du football en 2010, avant de remporter le championnat d'Europe deux ans plus tard.

Au total, l'un des meilleurs représentants du rôle de numéro six que le football ait jamais connu a remporté 143 sélections pour son pays en 15 ans. Il se retire après avoir subi une défaite en huitièmes de finale contre le Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Busquets a déclaré dans un long post Instagram : "Bonjour à tous ! Je voudrais annoncer qu'après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu de faire mes adieux à l'équipe nationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce long chemin. De Vicente del Bosque qui m'a donné l'opportunité de débuter, à Luis Enrique qui m'a fait profiter jusqu'à la dernière seconde. Remercier également la confiance de Julen Lopetegui, Fernando Hierro ou Robert Moreno, ainsi que tout leur staff."

Il a ajouté : "Enfin, je ne peux que souhaiter toute la chance du monde à mes coéquipiers et au nouvel entraîneur Luis de la Fuente. Maintenant, je serai un supporter de plus, je profiterai et soutiendrai inconditionnellement notre équipe nationale. Merci éternellement."

Busquets est maintenant libre de se concentrer sur les affaires du club, avec la possibilité qu'il soit sur le départ en tant qu'agent libre en 2023, alors que son contrat au Camp Nou se termine.