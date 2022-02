Burkina Faso-Sénégal : la promesse d'Hervé Koffi

Le gardien de but Hervé Koffi s'est fixé pour objectif de mener le Burkina Faso vers la gloire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Etalons - qui ont été vice-champions de l'édition 2013 de la compétition - ont cette fois l'intention de devenir les champions incontestés du continent, mais ils doivent d'abord passer le Sénégal ce mercredi.

"Nous nous attendons à un grand match"

La star de Charleroi n'est pas catégorique quant au défi attendu face aux hommes d'Aliou Cissé. Le joueur de 25 ans tient à aider son pays à régner en maître au Cameroun. "Le plus important pour nous est d'aller le plus loin possible dans la compétition", a déclaré Koffi aux médias lors de la conférence d'avant-match. "Je suis satisfait de mes coéquipiers, et je peux vous promettre que nous allons faire de notre mieux pour obtenir le titre. Nous nous attendons à un grand match ce mercredi contre le Sénégal avec une pression positive".

Plus tôt, l'entraîneur Kamou Malo a maintenu que son équipe ne changera pas son caractère unique lorsqu'elle rencontrera l'équipe de Cissé dans le dernier carré. "Nous avons dédié notre qualification à notre peuple qui vit des moments difficiles avec le terrorisme", a-t-il déclaré. "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous voulons donner un peu de bonheur à notre peuple. Tant que nous le pourrons, nous offrirons le trophée à notre peuple".

Sadio Mané, menace de taille

"J'ai un groupe qui vit bien et qui est déterminé pour ce match. Nous n'allons pas changer notre identité contre le Sénégal qui est une grande équipe de football", a-t-il ajouté. Il s'agira de la troisième rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Faso et le Sénégal et de la première en huitième de finale. Les hommes de Cissé ont remporté cinq de leurs six derniers matches à élimination directe lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Leur seule défaite remonte à la finale de 2019, contre l'Algérie (1-0).

Le Sénégalais Sadio Mané a inscrit sept buts sur 27 tirs à la CAN depuis le début de 2017, avec un taux de conversion des tirs de 26% - seul le Nigérian Odion Ighalo (5/12 - 42%) a un meilleur ratio parmi les joueurs ayant marqué quatre buts ou plus dans cette période.