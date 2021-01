Bundesliga, Schalke gagne enfin grâce à Matthew Hoppe et n’égalera pas le record du Tasmania Berlin

Toutes les bonnes séries ont une fin mais celle-ci, ne la regrettera pas ! Incapable de gagner en championnat depuis un an, le club de Gelsenkirchen a vaincu le signe indien et mis fin à 30 matches sans le moindre succès en .

Les coéquipiers d’Amine Harit, auteur de trois passes décisives samedi, n’égaleront pas le record du Tasmania Berlin qui avait réussi la performance de ne pas gagner durant 31 rencontres durant son unique passage en lors de la saison 1965-1966. Les Berlinois peuvent souffler, ils garderont seuls leur record comme ils souhaitaient pour encore quelques années.

Du côté de la Ruhr, c’est un sentiment de délivrance qui prédomine après des mois de quête d’un succès qui n’arrivait pas. C’est malheureusement Hoffeinheim qui a fait les frais de cette fin de série et avec la manière.

Matthew Hoppe is the first EVER American player to score a hat-trick in the Bundesliga 🤩



Take a bow 🇺🇸 pic.twitter.com/i5zkqfzJ8k