Bukayo Saka prolonge jusqu'en 2027 avec Arsenal !

Ce mardi, Arsenal a officialisé la prolongation de Bukayo Saka jusqu'en 2027.

Malgré sa très belle saison, Arsenal ne sera pas champion d'Angleterre. Si les supporters du club londonien ont vibré tout au long de la saison, ils doivent cette deuxième place à des résultats en baisse depuis deux mois et à la forme exceptionnelle de Manchester City, champion pour la 9è fois de son histoire. Mais avec cet exercice 2022-2023, les Gunners peuvent se montrer optimistes pour l'avenir. L'équipe de Mikel Arteta, la deuxième plus jeune de Premier League, a montré de très belles choses et la plupart de ses joueurs découvriront la Ligue des Champions la saison prochaine.

Saka prolonge jusqu'en 2027

Parmi ces jeunes, Bukayo Saka est sans doute celui qui s'est fait le plus remarqué. À seulement 21 ans, l'international anglais a réalisé une saison exceptionnelle et a confirmé les espoirs placés en lui la saison dernière. Auteur de 13 buts et 11 passes décisives en championnat, il est le seul joueur avec Mohamed Salah à compter plus de 10 buts et 10 passes décisives.

De quoi convaincre les dirigeants d'Arsenal, s'ils en avaient besoin, de prolonger leur pépite. Alors que son contrat expirait en juin 2024, Saka a étendu son bail jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le club ce mardi. Enfant du club qu'il a rejoint à l'âge de 7 ans, Saka s'est adressé à ses supporters. "Les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain, cela prend du temps. Ce club est une famille pour moi depuis mes huit ans. Ce club m'a tout donné et je lui ai tout donné en retour. Je suis conscient de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble", a-t-il confié.