Brighton - Neal Maupay : "Faire mieux l'année prochaine"

Auteur de 10 buts pour sa première saison sous les couleurs de Brighton, l'attaquant français a prévenu : il compte travailler pour faire mieux.

Recruté en Championship, Neal Maupay s'est rapidement mis à la hauteur de la cette saison sous les couleurs de . Auteur de 10 buts en Premier League, l'ancien de l'OGC Nice et de l'AS Saint-Etienne, seulement âgé de 23 ans, a montré de belles choses, lui qui a disputé pas moins de 37 rencontres dans le championnat anglais. Ambitieux, l'attaquant français n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et est déjà concentré sur le plus compliqué : la confirmation.

"J'ai l'impression que j'aurais pu mettre plus de buts​"

"Lors de ma première saison à Brentford, j'ai marqué 12 buts, puis 28 buts la saison suivante. J'espère pouvoir faire de même la saison prochaine pour Brighton. La première saison est toujours celle où vous apprenez et il y a eu tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le football cette année.... Nous avons dû nous arrêter pendant trois mois, ça n’a pas été facile", a ainsi rappelé le buteur dans un entretien accordé au Brighton and Hove Independent, avant de se montrer ambitieux.



Juventus, Dybala victime d’une blessure musculaire

"J'ai beaucoup appris sur moi-même et je sens que je me suis amélioré sur le terrain. Je pense que je peux m'appuyer là-dessus et faire mieux l'année prochaine. Chaque saison est un défi et je ne prends jamais rien pour acquis (...) Je sais que je vais devoir travailler très dur pour y parvenir. Ce n’est jamais facile de changer de championnat et de rejoindre une nouvelle équipe avec un nouveau manager, mais je suis content de la saison. J'ai l'impression que j'aurais pu mettre plus de buts et faire mieux, je suis un gagnant et je veux toujours plus", a ajouté Neal Maupay, déterminé à l'image de son attitude sur les terrains. Pour rappel, Brighton a terminé à la 15ème place.