Brighton – Liverpool : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Brighton-Liverpool.

Liverpool veut garder son titre

Distancé en championnat (9e avec 29 points) et déjà éliminé en League Cup (par Manchester City), Liverpool n'a plus que la FA Cup et la Ligue des champions pour tenter de décrocher un trophée majeur cette saison.

Dans cette FA Cup dont le Liverpool est le tenant du titre, Jürgen Klopp devrait d'ailleurs aligner sa meilleure équipe possible pour tenter d'éliminer Brighton qui réalise une belle saison : les Seagulls occupent la 6e place en Premier League et Roberto De Zerbi a pris avec succès la suite de Graham Potter, parti début septembre à Chelsea.

Date, horaire et lieu de Brighton-Liverpool

Date : dimanche 29 janvier 2023

Ville : Brighton (Royaume-Uni)

Stade : Falmer Stadium

Heure du coup d'envoi : 14h30 heure française

Compétition : Quatrième tour (seizième de finale) de la FA Cup 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur David Coote (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Brighton-Liverpool ?

En France, la rencontre entre Brighton et Liverpool sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Brighton-Liverpool

En France, il sera de possible de voir le match Brighton-Liverpool en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Brighton-Liverpool

Pour cette rencontre, Brighton devra se passer des services d'Adam Lallana. Le joueur est sorti sur blessure contre Leicester le week-end dernier et manquera les retrouvailles avec son ancien club.

Jakub Moder, Levi Cowill et Facundo Buonanotte sont eux aussi forfaits en raison d'une blessure. Quant à Moises Caicedo, qui souhaite quitter Brighton, il pourrait être préservé.

Du côté de Liverpool, plusieurs joueurs sont à l'infirmerie : Virgil van Dijk, Arthur, Diogo Jota, Luis Diaz et Roberto Firmino.

L'équipe probable de Brighton : Sanchez - Veltman, Dunk, Webster, Estupiñan - Gilmour, Gross - March, Mac Allister, Mitoma - Ferguson.

L'équipe probable de Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Gomez, Konaté, Robertson - Thiago, Bajcetic, Henderson - Salah, Nuñez, Gakpo.

Les statistiques à connaître avant Brighton-Liverpool

● Cette saison, en Premier League, Brighton est invaincu face à Liverpool : 3-3 à Anfield le 1er octobre 2022 et victoire 3-0 au Falmer Stadium le 14 janvier 2023.

● Toutes compétitions confondues, Liverpool n'a gagné que 5 matches sur 14 à l'extérieur cette saison (2/9 en Premier League, 1/1 en Fa Cup, 0/1 en League Cup, 2/3 en Ligue des champions).

● Tenant du titre, Liverpool a été éliminé quatre fois au 4e tour de la FA Cup lors des sept dernières éditions : en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2020-2021.