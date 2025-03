Brest - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest affronte Reims dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec des rencontres toujours aussi décisives au programme. Parmi les affiches prévues pour boucler ce nouvel épisode du championnat français, figure un duel intéressant à suivre entre le Stade Brestois et le Stade de Reims. Deux équipes condamnées à la victoire pour des objectifs différents.

Brest veut confirmer son regain de forme

Brest a renoué avec la victoire dimanche dernier en s’imposant 2-0 face à Angers, mettant ainsi fin à une série de résultats en demi-teinte. Avant ce succès, le SB29 avait traversé un mois compliqué, avec des matchs nuls contre Auxerre (2-2) et Strasbourg (0-0), une défaite face à Lyon (2-1), ainsi qu'une double désillusion contre le PSG en barrages de Ligue des Champions (0-3, 0-7). À cela s’est ajoutée une élimination en Coupe de France contre Dunkerque (2-3). Malgré cette période difficile, le club breton (36 pts) a su limiter la casse au classement, puisqu’il occupait encore la première moitié du tableau avant de reculer à la 9ᵉ place avant le début de la 26ᵉ journée.

Reims au bord du gouffre

En face, le Stade de Reims peine à sortir de la spirale négative dans laquelle il est englué. Depuis l’arrivée de Samba Diawara à la tête de l’équipe, les Champenois n’ont toujours pas décroché le moindre succès en Ligue 1. Déjà en difficulté sous les ordres de Luka Elsner, limogé après une série de mauvais résultats, les Rémois (22 pts) ont chuté de la 9ᵉ place, qu’ils occupaient après la 14ᵉ journée, à la 15ᵉ, soit le premier rang non relégable. La dynamique est inquiétante : six défaites consécutives en championnat, dont cinq sans inscrire le moindre but. Les derniers revers, contre Monaco (3-0) et Auxerre (0-2), confirment les difficultés d’une équipe pourtant encore en lice pour les demi-finales de la Coupe de France.

Horaire et lieu du match

Brest – Reims

26e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Francis le Blé

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Brest - Reims

Brest : Bizot - Lala, Le Cardinal, Ndiaye, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Pereira Lage, Ajorque, Faivre.

Reims : Diouf - Sekine, Okumu, Gbane, Akieme - Atangana, Patrick - Ito, Teuma, Nakamura - Diakité.

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - Reims ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Stade de Reims sera à suivre ce dimanche 16 mars 2025 à partir de 17h 15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.