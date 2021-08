Brest-PSG – Presnel Kimpembé : "On a encore des automatismes à trouver"

Après la victoire 4-2 à Brest, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe estime que son équipe est encore en rodage.

Presnel Kimpembé, défenseur du PSG au micro d'Amazon Prime Video :

« On sait qu'on jouait un match à l'extérieur contre une équipe pas facile à jouer. C'est encore la reprise, on a encore des automatismes à trouver. L'équipe n'est pas encore au complet, on a encore des liens à créer. Il y a des nouveaux joueurs dans l'effectif, il faut s'adapter. On prend certes deux buts mais le principal c'est la victoire. »

Lilian Brassier, défenseur de Brest, au micro d'Amazon Prime Video :

« On aurait pu marquer un peu plus de buts. C'est dur de tenir 90 minutes contre ce genre d'équipes, on peut avoir des regrets. »