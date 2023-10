Brest - PSG : Diffusion TV et en clair, compos probables et streaming

Après son brillant succès en Ligue des Champions contre Milan, Paris va chercher à bien finir sa semaine contre Brest.

Le PSG de Luis Enrique est-il enfin lancé ? On pourrait le penser au vu des deux succès récoltés depuis la reprise. Après la démonstration de force contre Strasbourg, l’équipe francilienne s’est tranquillement défaite de Milan en C1. Des victoires qu’il convient maintenant de confirmer en négociant avec succès un déplacement à Brest.

Paris ne peut plus gaspiller

En temps normal, une sortie au stade Francis Le Blé n’est pas de nature à faire trembler l’ogre de la capitale. Mais voilà, le rendez-vous de ce dimanche est particulier. D’abord parce qu’il se joue à un horaire inhabituel (à 13h) et aussi parce que l’équipe finistérienne signe un début de championnat très intéressant. Certes, elle reste sur une défaite contre Nice mais son bilan en 9 matches est plus que satisfaisant (5e place, et 15 points glanés).

Le PSG a donc tout intérêt à se méfier de la bande à Eric Roy. Le risque de décompression est là après avoir signé une sortie très rassurante sur la scène continentale. C’est à Luis Enrique de veiller à ce que tout le monde reste mobilisé. Procéder à un turnover, comme il sait si bien le faire depuis sa prise de fonction, peut être une solution afin de préserver l’ensemble de ses troupes en éveil.

Pour Paris, il n’est donc pas question de se relâcher. D’autant plus que devant ça va vite. Nice est quatre points devant après son succès contre Clermont vendredi. Et l’AS Monaco se montre aussi très performant. En étant à sa position la plus basse au classement après un quart de championnat depuis neuf ans, le PSG est conscient qu’il y a nécessité d’enchainer les victoires sous peine d’être distancé. La visite à Brest est donc capitale.

Horaire et lieu du match

Dimanche 29 octobre

A 13h, stade Francis Le Blé (Brest)

Brest – PSG

Les compos probables de Brest – PSG :

Brest : Bizot – Locko, Brassier, Chardonnet, Lala – Lees-Melou, Magnetti – Le Douaron, Camara, Del Castillo – Satriano.

PSG : Donarumma – Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Mbappé, Ramos, Lee.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - PSG

La rencontre entre Brest et le PSG sera à suivre ce dimanche à partir de 13h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.