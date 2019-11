Brest-PSG, Cavani est bien titulaire

Comme c’était prévu, Edinson Cavani est bien titulaire ce samedi pour le match du PSG face à Brest à l’extérieur.

Deux mois et demi après son ultime titularisation en , Edinson Cavani retrouve une place dans le onze de départ du PSG. Profitant notamment de l'absence de Kylian Mbappé, "El Matador" récupère sa place à la pointe de l’attaque. Il sera entouré de Paulo Sarabia et d’Angel Di Maria. Un temps incertain, Icardi est bien présent cependant sur la feuille du match et pourrait entrer en cours du jeu.

Thomas Tuchel avait annoncé dès vendredi en conférence de presse que Cavani sera titulaire. Le technicien allemand est content de relancer son joueur, et il espère que ce dernier saisira cette opportunité pour lui donner des maux de tête pour les échéances futures : « Edi donne tout pendant l’entraînement, il montre qu’il est très pro, il va jouer demain, c’est nécessaire pour lui et pour nous. Je ne peux pas faire que tous les joueurs se sentent heureux, mais c’est comme ça dans un club comme le PSG. »

En milieu de terrain, et dans un système en 4-3-3, les indispensables Verratti et Guèye seront accompagnés de Draxler, tandis que Marquinhos débutera sur le banc. Leandro Paredes est également remplaçant.

Derrière, Juan Bernat va souffler un peu et c’est Layvin Kurzawa qui en profite pour être de nouveau titulaire. Sur le côté droit, Coling Dagba continue de pallier l’absence de Thomas Meunier. Dans l’axe, Thiago Silva est là, tandis qu’Abdou Diallo est préféré à Presnel Kimpembe.