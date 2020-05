Brest prolonge Gautier Larsonneur jusqu'en 2023

Le Stade Brestois a officialisé ce mardi la prolongation de contrat de son gardien Gautier Larsonneur jusqu'en 2023.

Auteur d'une très belle saison avec le , Gautier Larsonneur (23 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2023.

Le club breton a officialisé la prolongation du gardien international Espoirs français (2 sélections) ce mardi. "Le Stade Brestois a le plaisir d'annoncer la prolongation de son gardien de but Gautier Larsonneur pour une saison supplémentaire. Le voilà donc lié aux Rouge et Blanc jusqu'en 2023. Après une grosse saison de Conforama, Gautier a donc choisi la stabilité et poursuivra sa progression avec les Ty-Zefs au plus haut-niveau", est-il écrit dans le communiqué.

⚠️ ⚠️ 🔴⚪️

Gautier Larsonneur jusqu'en 2023 !

Le gardien de but du @SB29 a prolongé son contrat d'une saison avec les Ty-Zefs ! 👏 @GLarsonneur

➡️ https://t.co/djFop9b407 pic.twitter.com/gcMSMisYf7

— Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2020

Gautier Larsonneur a déjà disputé 101 matches de championnat en professionnel. Il est le deuxième joueur brestois à prolonger cette semaine après le milieu Hianga'a Mbock (20 ans), qui a signé lundi un nouveau bail avec le Stade Brestois jusqu'en 2024.