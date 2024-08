Brest - OM, le premier groupe de Roberto De Zerbi est tombé

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi dévoile son premier groupe de la saison en Ligue 1 contre Brest, ce samedi.

L’Olympique de Marseille est en déplacement ce samedi 17 août 2024 au Stade Francis Le Blé pour défier le Stade Brestois dans le cadre de la première journée du championnat de France. A quelques heures du coup d’envoi, le nouveau coach des Phocéens, Roberto De Zerbi, dévoile son premier groupe convoqué.

Plusieurs recrues et des jeunes

La nouvelle saison commence pour l’Olympique de Marseille, qui s’est montré très actif sur le marché de transferts cet été avec neuf recrues. N’étant en lice pour aucune compétition européenne cette saison, l’OM fera des coupes nationales sa priorité. D’ailleurs, l’entraîneur des Phocéens, Roberto De Zerbi, a prévenu les cadors de Ligue 1 pour la bonne cause.

Pour son premier match de la saison, Marseille est en déplacement à Brest ce samedi (17h). Pour ce choc, le successeur de Jean-Louis Gasset dévoile un groupe avec cinq des neuf recrues de l’Olympique de Marseille avec plusieurs jeunes joueurs de la formation basée dans les Bouches-du-Rhône. Si Valentin Rongier a fait son grand retour, De Zerbi a fait appel aux jeunes Enzo Sternal, Keyliane Abdallah, Gaël Lafont, Alexi Koum ou encore Roggerio Nyakossi.

Entre autres recrues convoquées pour ce match, on peut citer les deux gardiens Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli, le défenseur Derek Cornelius, le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg, l’ailier Mason Greenwood ou encore l’avant-centre Elye Wahi. Nouvelles recrues, Valentin Carboni, Ismaël Koné et Lilian Brassier ont manqué ce rendez-vous tout comme les anciens Azzedine Ounahi et Geoffrey Kondogbia.

Le groupe de l’OM contre Brest

Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Van Neck – Leonardo Balerdi, Derek Cornelius, Alexi Koum, Pol Lirola, Bamo Meïté, Quentin Merlin, Amir Murillo, Roggerio Nyakossi – Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg, Gaël Lafont, Valentin Rongier - Keyliane Abdallah, Mason Greenwood, Luis Henrique, Faris Moumbagna, Enzo Sternal, Elye Wahi.