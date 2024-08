Brest - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs Marseille

L'OM et Brest sont au duel pour le compte de la première journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Première journée de Ligue 1 et nouveaux visages sur le pré. Samedi à 17H, le Stade Brestois défie l’OM et sa star britannique Mason Greenwood, probablement secondé de Henrique et Moumbagna sur le front offensif, pour ce qui sera la toute première feuille de match de Roberto de Zerbi dans l'élite française.





L'armada marseillaise et son recrutement ambitieux va essayer de tromper une formation bretonne qui n’a pas recruté de façon spectaculaire pour entamer cette campagne en Ligue des Champions, mais qui possède encore de nombreux atouts.

Les confrontations passées entre Brest et Marseille nous promettent une rencontre équilibrée : en cinq oppositions, chaque équipe s'est imposée à deux reprises et elles se sont partagées les points une fois.

Horaire et lieu du match

Quand : samedi 17 août 2024 à 11h00 HE

1ere journée de Ligue 1

Où : Stade Francis-Le Blé à Brest

Les compos probables du match Brest - OM

Brest : Bizot – Amavi, Le Cardinal, Chardonnet, Lala – Magnetti, Lees Melou, Pereira Lage – Camara – Del Castillo, Le Douaron.

OM : Rulli – Merlin, Cornelius, Balerdi, Murillo – Hojbjerg, Kondogbia, Harit – Henrique, Moumbagna, Greenwood.

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - OM ?

Le match entre Brest et Marseille sera à suivre ce samedi 17 août 2024 à partir de 17h sur Canal+. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.