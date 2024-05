Brest - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest et Nantes s’affrontent samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 touche petit à petit à sa fin. Cependant, il reste encore trois journées avant la fin de la saison 2023-2024. La première de ces trois derniers épisodes a débuté ce vendredi et prendra fin lundi puisqu’il n’y aura pas de match ce dimanche. Par ailleurs, l’une des affiches au programme de cette journée est le duel entre le Stade Brestois et le FC Nantes qui se tient ce samedi.

Brest - Nantes, un match aux enjeux divers

3e de Ligue 1, Brest (56opts) est assuré de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Mais les Bretons visent la deuxième place occupée actuellement par Monaco (58pts) qui leur assurerait une place en Ligue des Champions. Pour cela, les hommes d’Eric Roy doivent remporter leurs trois derniers matchs à commencer par celui contre Nantes ce samedi. Cependant, Brest n’est pas en très grande forme ces dernières semaines. S’ils ont réussi à remporter le derby contre Rennes au terme d’un match spectaculaire (4-5) le weekend dernier, les Bretons restaient sur deux défaites consécutives en Ligue 1. Face aux Canaris ce dimanche, Brest devra confirmer son regain de forme afin de conserver ses chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

De son côté, Nantes continue de se faire peur en bas du classement. 14e de Ligue 1, les Canaris (32pts) sont encore loin de valider leur maintien. Les hommes d’Antoine Kombouaré alternent le bon et le moins bon avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Un bilan qui n’arrange pas une équipe en quête du maintien. Par ailleurs, Nantes devra battre Brest pour prendre plus d’avance sur ses concurrents. Une tâche qui ne s’annonce pas aisée face à la sensation de la Ligue 1 cette saison.

Horaire et lieu du match

Brest – Nantes

32e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Francis le Ble

A 21h française

Les compos probables du match Brest - Nantes

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Del Castillo, Mounié, Satriano

Nantes : Lafont (cap.) - Amian, Castelletto, Pallois, Cozza - Chirivella, Sissoko, Mollet - Coco, Mohamed, Abline

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - Nantes ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le FC Nantes sera à suivre ce samedi 04 mai 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que sur le service DAZN.