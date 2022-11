Brésil, Richarlison encense Neymar

L'attaquant de Tottenham a affiché son admiration devant son coéquipier et est convaincu qu'il va briller durant la Coupe du monde.

La sixième étoile, voici l'unique objectif et l'obsession absolue du Brésil. Pays le plus titré de l'histoire de la Coupe du monde, la Seleçao n'a plus soulevé la Coupe du monde depuis vingt longues années. La dernière fois, c'était en 2002 en Corée du Sud et au Japon lorsque la bande à Ronaldo avait battu l'Allemagne en finale et forcément, les attentes sont très élevées pour Tite et ses hommes.

"Neymar est une idole pour moi"

La Seleçao se rend au Qatar avec le statut de favori pour aller jusqu'au bout et décrocher une sixième couronne mondiale, grâce à l'éventail de talents dont dispose Tite. Neymar reste la star principal d'un groupe de joueurs talentueux, l'attaquant du Paris Saint-Germain étant toujours aussi performant malgré les critiques dont il fait parfois l'objet.

Richarlison, l'attaquant de Tottenham, a raconté à Eurosport comment il a travaillé avec un joueur emblématique et pourquoi il reste l'un des meilleurs dans ce domaine : "Neymar est un type sympathique. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, une véritable idole pour moi. Sur le terrain, c'est merveilleux de jouer avec lui car il est toujours là pour nous mettre en situation de but".

"C'est un as, un joueur exceptionnel"

"J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Que vous le vouliez ou non, Neymar est un as, un joueur exceptionnel, donc nous faisons tout pour qu'il se sente bien", a ajouté l'attaquant de Tottenham, revenu de blessure juste à temps pour pouvoir participer à la Coupe du monde au Qatar. Autre facette que Richarlison apprécie chez Neymar, son sourire quand il joue au football.

"Neymar est un joueur plus orienté vers le match. Dans une situation d'entraînement, il est plus détendu et plus léger, mais quand il joue, il aime défier les adversaires", a conclu l'international brésilien, qui devrait, si Tite reste sur sa ligne de conduite, mener l'attaque de la Seleçao en compagnie de Neymar et Vinicius Junior lors du Mondial.

Le Brésil va débuter sa campagne de la Coupe du monde 2022 contre la Serbie le 24 novembre, avant d'affronter la Suisse et le Cameroun dans ses autres rencontres du groupe G. La Seleçao fait partie des favorites à la victoire finale au même titre que la France et l'Argentine. Tout le peuple brésilien attend ce sixième sacre le pied ferme et la bande à Neymar sait qu'elle ne doit pas décevoir à nouveau.