Brésil - Real Madrid : Vinicius Junior affiche ses ambitions

L'international brésilien est dans un rêve éveillé après son sacre en C1 et a l'ambition de remporter la Coupe du monde.

Vinicius Junior a changé de dimension cette saison. L'ailier de 21 ans a explosé sous le maillot du Real Madrid en se montrant plus décisif que jamais et en formant un duo redoutable avec Karim Benzema. A tel point qu'il est devenu un titulaire indiscutable chez les Merengue et a enfin réussi à faire son trou avec le Brésil. Peu appelé avant le début de la saison, Vinicius Junior est désormais partie prenante des listes de Tite et gagne petit à petit sa place de titulaire avec la Seleçao. Devant les médias brésilien autour de la rencontre face au Japon, Vinicius Junior a confessé qu'il vivait une période de rêve.

La Coupe du monde dans le viseur

"La meilleure semaine de ma vie ? Sans aucun doute, c'est la plus grande et la meilleure jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à écrire l'histoire et évoluer pour faire de grandes choses dans le football. À 21 ans, être en équipe nationale et marquer un but en finale de la Ligue des Champions, c’est énorme, ça me donne de quoi rêver", a confessé l'ailier du Real Madrid.

Vinicius Junior s'est montré ambitieux pour la prochaine Coupe du monde avec le Brésil : "Il y a une concentration totale sur la Coupe du Monde, maintenant il faut travailler au maximum et prendre ses marques, le début de la Coupe du Monde se rapproche, c'est le moment le plus important, depuis 2018 l'équipe travaille pour arriver à ce moment spécial où tous les joueurs veulent être, ce n'est pas différent pour moi."

Une confiance retrouvée

"On s’apprécie bien les attaquants du Brésil, ça aide beaucoup. Neymar est mon idole, j'ai joué à Flamengo avec Paqueta, et il y a Raphinha que j'ai toujours admiré depuis qu'il jouait au Portugal. L'entraîneur dit que nous nous apprécions beaucoup, donc ça finit par marcher, essayons de marquer le plus de buts possible pour être de plus en plus connectés et arriver à la Coupe du Monde au top", a ajouté le Brésilien.

Vinicius Junior est revenu sur son adaptation au football européen, lui qui donne désormais la pleine mesure de son talent : "Arriver au Real Madrid à 18 ans, c'est très compliqué, moi qui était monté chez les professionnels à 16 ans, je n'ai pas fait le parcours de base, c’était encore plus compliqué. J'ai toujours eu les idées claires, le club m'a donné confiance et m'a apporté ce dont j'avais le plus besoin".

"La première saison, j'ai eu des hauts et des bas, c'est normal à cause de mon âge, j'avais 18 ans, je changeais, tout était nouveau, dans un nouveau football, complètement différent, avec beaucoup de tactiques qui évoluent et qui apprennent si vite que parfois c'est un peu compliqué. Mais tous les entraîneurs m'ont donné la tranquillité d'esprit et la confiance pour arriver en 2022 et j'étais calme, avec plus d'expérience, et c'est ce qui s'est passé", a conclu le Brésilien.