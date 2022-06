Buteur avec le Brésil, Neymar se rapproche de Pelé

Le penalty de Neymar, à 13 minutes de la fin, a permis au Brésil de s'imposer 1-0 contre le Japon, autre pays qualifié pour la Coupe du monde, lundi au National Stadium de Tokyo. L'attaquant du Paris St Germain s'est rapproché du record national de buts de Pelé. Trois unités seulement séparent désormais les deux légendes auriverde.

« Ney » a donc mis encore un peu plus la pression sur le « Rei ». L'attaquant parisien a glissé le ballon dans les filets de Shuichi Gonda pour inscrire son 74e but en 119 matches internationaux.

La victoire du Brésil fait suite à celle récoltée sur la Corée du Sud jeudi (5-1). L'équipe de Tite se prépare donc idéalement pour la Coupe du monde au Qatar en novembre.

Les visiteurs se sont montrés menaçants dès le début, Lucas Paqueta frappant le poteau dès la 2e minute en reprenant une passe instinctive de Neymar dans la surface.

Neymar récompensé pour ses efforts

Fred tirait de loin et Raphina obligeait Shuichi Gonda à faire un arrêt du pied, avant que Neymar ne signe un tir enroulé de l'extérieur de la surface, que le gardien nippon a dévié avec brio. Trois minutes avant la fin de la mi-temps, Gonda était de nouveau à l'œuvre pour neutraliser les visiteurs. Paqueta glissait le ballon à Neymar, mais l’ancien barcelonais n’a pas pu conclure.

Neymar continue d'insister et voit son tir bloqué par la tête d'Endo huit minutes après la reprise, tandis que Ko Itakura intervient au bon moment pour se placer entre la volée de l'attaquant brésilien et le but japonais.

La pression des Brésiliens a quand même fini par payer. Neymar était de nouveau au cœur des meilleures actions des siens. La première tentative du joueur de 30 ans était bien repoussée par Gonda, mais alors que le remplaçant Richarlison tentait de récupérer le ballon, il était mis à terre par Endo et l'arbitre Alireza Faghani indiquait le point de penalty.

Neymar a pris Gonda à contre-pied pour marquer son neuvième but en cinq matches contre le Japon et se rapprocher du record de Pelé.

Ce match amical était le dernier match de préparation du Japon pour la Kirin Cup, qui débute vendredi au Japon.