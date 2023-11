Brésil : Le médecin donne des nouvelles de Neymar

Blessé depuis près d’un mois, Neymar Jr s’est fait opéré début novembre. Le chirurgien donne de ses nouvelles.

La trêve internationale du mois d’octobre ne s’est pas bien déroulée pour Neymar Jr et le Brésil. Accrochée par le Venezuela (1-1) lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL, la Seleçao a été battue par l’Uruguay (2-0) lors de la journée suivante.

Bonne nouvelle pour Neymar

Lors du dernier match perdu contre La Celeste (2-0), Neymar Jr a été gravement blessé et quitté la pelouse sur civière. A la suite d’un contact avec De la Cruz, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est mal retombé et s’est tordu le genou gauche. Il s’est fait alors remplacé par Richarlison (45e+4). Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, le nouvel attaquant d’Al-Hilal a été opéré au début du mois de novembre.

Quelques jours après son opération, le chirurgien en charge du meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale du Brésil, donne des nouvelles de ce dernier. Rodrigo Lasmar indique que Neymar se remet "très bien", mais le Brésilien va devoir passer "par un processus de rééducation lent et long".

Alors qu’il avait rendez-vous avec Neymar dimanche dernier pour "une nouvelle évaluation post-opératoire", le médecin de la sélection nationale du Brésil, Rodrigo Lasmar, donne des nouvelles plus ou moins rassurantes de l’ancien attaquant du FC Barcelone. "Il se remet très bien, bien sûr, mais c'est encore la phase initiale. Il s'agit d'une blessure au genou, d'une blessure complexe, d'une rupture du ligament, de blessures au ménisque qui ont dû être suturées et, pour cette raison, il a dû passer un certain temps sans marcher", a précisé le spécialiste, lundi.

Neymar est conscient de sa durée d’absence

Vu la gravité de sa blessure (rupture du ligament, de blessures au ménisque), Neymar Jr devra être absent quelques mois. Si la durée de son indisponibilité n’est pas dévoilée, l’ancien numéro 10 du club francilien pourrait ne pas rejouer cette saison. Il en est bien conscient selon le médecin.

"En raison des blessures associées, en plus du ligament, il passera par un processus de rééducation lent et long et il en est conscient. Nous en sommes tous conscients. Mais il a très bien réagi. Nous sommes satisfaits de ce qu'il a montré jusqu'à présent", a notifié Rodrigo Lasmar.