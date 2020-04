Brésil - Après Antonio Conte, Diego Costa allume Luis Felipe Scolari

L'attaquant de l'Atletico de Madrid reproche à l'ancien sélectionneur du Brésil de ne pas avoir manifesté son intérêt suffisamment tôt...

Jamais le dernier à alimenter la polémique, Diego Costa n'est pas du genre à garder le silence quand quelque chose n'est pas à son goût. Et en cette période de confinement, l'attaquant de l'Atlético de Madrid est visiblement d'humeur à régler ses comptes avec ses anciens entraîneurs...

"Conte et moi avons eu des problèmes en dehors du terrain, mais je pense que c'est un très bon manager. Je n'ai pas de rancune envers Conte, mais pour être un top, top manager, il doit changer le côté humain de sa gestion. Il est très méfiant. Dans une équipe comme, disons, le , il ne durerait jamais une saison", a ainsi déclaré l'attaquant lors d'un entretien à ESPN , plutôt critique avec l'actuel entraîneur de l'Inter, connu à .

"Il a osé dire que je tournais le dos au rêve de millions de Brésiliens"

Mais Diego Costa ne s'est pas arrêté là. Autre entraîneur qui en prend pour son grade ? Un certain Luis Felipe Scolari, ancien sélectionneur du , jugé responsable de la carrière internationale originale de Diego Costa. Pour rappel, après avoir d'abord joué pour le Brésil, il a finalement opté pour l' .

"Une fois en sélection, Scolari m'a dit que j'étais le seul joueur de Jorge Mendes. Mais c'était quoi cette histoire ? S'il m'avait appelé à cause de mon agent, je n'avais rien à faire ici. Et ensuite, il y a eu la possibilité de représenter l'Espagne, avec les joueurs présents, comment je pouvais dire non ? (...) Et à ce moment-là, Scolari a commencé à dire qu'il me voulait... Il ne m'a pas appelé une seule fois ! Et il a osé dire que je tournais le dos au rêve de millions de Brésiliens ? Pour l'amour de Dieu, comment est-ce possible ? Pourquoi ne pas dire qu'il ne me voulait pas avant ?" , s'est interrogé le Colchoneros, toujours pour ESPN.