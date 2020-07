Brescia ne baissera pas le prix de Tonali

Le club de Brescia n’envisage pas de diminuer le prix de son talentueux milieu défensif, Sandro Tonali.

La direction de Bresica refuse de réétudier le prix demandé pour Sandro Tonali. Tout club acquéreur devra débourser 50M€ minimum pour espérer enrôler ce jeune prodige.

Il y a un statu quo ce dossier malgré le fait que plusieurs clubs intéressés ont indiqué que les attentes de cette formation ne correspondent pas à la valeur du joueur, d’après ce que révèle La Gazzetta dello Sport.

Alors que le club est engagé dans une lutte de relégation, le joueur de 20 ans est fortement pressenti pour changer d’air durant l’intersaison en cours. Toutefois, jusqu'à présent, la , l'Inter et Milan, qui le suivent depuis longtemps, refusent de passer à l’offensive pour tenter de le recruter.

Tonali a aussi des touches avec quelques clubs étrangers. avait notamment pris des renseignements à son sujet. Un intérêt du PSG a été évoqué, mais c’était il y a plusieurs mois et il s’est estompé depuis.

Cette saison, le jeune international azzurro a disputé 29 rencontres de championnat italien. Il s’est aussi rendu auteur d’un but et six passes décisives.