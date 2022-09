Brentford-Arsenal (0-3) : Les Gunners en patron

Arsenal s'est largement imposé sur le terrain de Brentford et reste en tête de la Premier League.

Mis sous pression par les victoires de Manchester City et de Tottenham samedi, Arsenal avait l'opportunité de reprendre son fauteuil de leader en s'imposant à Brentford.

Mission accomplie pour les hommes de Mikel Arteta qui l'ont emporté 3-0. Les Gunners ont eu besoin d'un quart d'heure pour prendre la mesure de leur adversaire avant de dérouler.

Gabriel Jesus encore buteur

C'est notre « frenchy » William Saliba, auteur d'un excellent début de saison, qui a ouvert le score à la 17e minute d'une tête puissant consécutive à un corner de Saka.

Arsenal a ensuite doublé la mise de fort belle manière. Après une longue séquence de possession, Granit Xhaka, impérial dans le cœur du jeu ce dimanche, déposait un ballon sur la tête de Gabriel Jesus qui trompait Raya, le portier des Bees (28e).

C'est le quatrième but du Brésilien depuis le début du championnat qui confirme une fois de plus son statut de recrue phare du mercato d'été des Gunners.

L'incroyable record de précocité de Nwaneri

La rencontre était définitivement pliée au retour des vestiaires avec une superbe frappe aux mètres de Fabio Vieira (49e).

Les Gunners auraient même pu ajouter d'autres buts mais Raya se montrait décisif face à Jesus (57e) et Saka (66e).

Dans le temps additionnel, on assistait à un petit événement : Ethan Nwaneri, 15 ans et 181 jours, entrait en jeu à la place de Fabio Vieira (90+1e), devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League.

Avec ce succès (et un record de précocité), Arsenal a vécu un beau dimanche et reste le leader de la Premier League avec 18 unités devant Manchester City et Tottenham (17 points chacun).