Brandao : "À l'OM, j'étais le Giroud de Deschamps"

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, le Brésilien s'est confié sur ses années sous les ordres de Didier Deschamps. Avec fierté.

Ancien attaquant de l' , entre 2009 et 2012, Brandao est désormais à la retraite. Aussi passé par l'AS Saint-Etienne et le SC Bastia en , celui qui était parfois moqué pour sa nonchalance et son déficit technique était aussi très apprécié pour son abnégation et ses buts décisifs. Quelques années après son passage en France, le Brésilien s'est confié dans un entretien accordé à l'Equipe, évoquant notamment les entraîneurs qui l'ont marqué. ​

"Le coach qui m'a marqué ? Didier Deschamps. Il savait exactement comment nous orienter et il expliquait bien ce qu'il attendait de chacun de nous. Il savait aussi être exigeant pour qu'on progresse à chaque match, à chaque entraînement. Ça m'a marqué", a ainsi confié Brandao, avant de se livrer à une comparaison surprenante.

"La meilleure équipe ? L'OM 2009-2010 ! On avait la technique, la discipline et la rage de vaincre. C'était trop bien de jouer dans cette équipe. À l'OM, j'étais le Giroud de Deschamps. Je servais le collectif et j'en suis fier", a ajouté celui qui était arrivé en provenance de Donetsk.

Ce n'est un secret pour personne, Didier Deschamps aime pouvoir s'appuyer sur un avant-centre au profil combatif et athlétique, dans le but de permettre à son bloc de remonter et de libérer des espaces pour les autres éléments offensifs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette stratégie a plutôt bien fonctionné pour le sélectionneur de l'Equipe de France, puisque les Bleus ont triomphé de la sorte lors du Mondial 2018.