Bouhaddi et Henry candidates pour le Ballon d’Or féminin

Deux françaises figurent parmi les prétendantes pour le Ballon d’Or féminin cette année, en l’occurrence Amandine Henry et Sarah Bouhaddi.

Qui succèdera à Ada Hegerberg comme Ballon d’Or féminine cette année ? Le suspense va encore durer jusqu’au mois de décembre, mais on connait déjà les nommées. Et deux Françaises en font partie.

Amandine Henry et Sarah Bouhaddi, tous deux internationales tricolores et tous deux joueuses de l’OL, figurent dans la liste des premières candidates dévoilées par Football. Une fierté pour elles, mais aussi le club rhodanien. Pour rappel, Henry avait déjà été présente l'année dernière et avait fini 7e du classement.

A noter que deux autres Lyonnaises ont aussi été citées parmi les 10 premières candidates, à savoir l’Anglaise Lucy Bronze et l’Allemand Dzsenifer Maroszan. Quoi de plus normal pour un club champion d’Europe.